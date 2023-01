Voici les nouvelles lignes directrices canadiennes sur la consommation d’alcool

Le Canada a révisé ses directives sur la consommation d’alcool, et la différence entre les nouvelles et les anciennes recommandations est flagrante.

La dernière série de recommandations publiées par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCLAT) est la première mise à jour des lignes directrices en 11 ans. Le CCSA a publié mardi un rapport contenant les lignes directrices.

Tout en reconnaissant que 40 % des personnes vivant au Canada âgées de 15 ans et plus consomment plus de six verres standard par semaine, le rapport prévient qu’aucune quantité d’alcool ne peut être consommée sans danger. Il recommande un nouveau plafond de consommation hebdomadaire d’alcool nettement inférieur au précédent et établit de nouvelles directives pour les personnes qui allaitent ou essaient de concevoir.

Voici un résumé de ce que nous savons des nouvelles directives.

QU’Y A-T-IL DERRIÈRE LES NOUVELLES DIRECTIVES CANADIENNES SUR L’ALCOOL?

Le CCSA a annoncé en septembre 2020 qu’il lancerait une initiative visant à aligner les Directives de consommation d’alcool à faible risque existantes – publiées en 2011 – sur les dernières données probantes sur les risques pour la santé et la sécurité liés à la consommation d’alcool.

Les nouvelles directives répondraient également aux besoins spécifiques des groupes exposés à un risque plus élevé de méfaits associés à l’alcool, notamment les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

« Les Directives de consommation d’alcool à faible risque actuelles sont un outil essentiel pour aider les Canadiens à évaluer leur consommation d’alcool », a déclaré Rita Notarandrea, PDG du CCLAT, dans un communiqué de presse publié le 17 septembre 2020.

« Depuis qu’elles ont été élaborées pour la première fois en 2011, les données probantes sur l’impact de l’alcool sur la santé et sa contribution aux méfaits sociaux ont considérablement progressé. Cette mise à jour des lignes directrices reflétera les données les plus récentes disponibles et placera le Canada à l’avant-garde de la recherche. .”

Grâce au financement de Santé Canada, le CCLAT a passé 20 mois à mettre à jour les lignes directrices avec des scientifiques, des chercheurs et des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des organisations nationales. Les nouvelles lignes directrices, intitulées Lignes directrices canadiennes sur l’alcool et la santé, remplacent maintenant officiellement les précédentes Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.

QUELLES SONT LES NOUVELLES DIRECTIVES POUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL ?

Plutôt que d’établir des règles strictes concernant la consommation d’alcool, les nouvelles directives du CCSA fournissent un continuum – ou une échelle – de risque associé à divers niveaux de consommation d’alcool pour aider les gens à faire des choix plus sains.

Le nouveau continuum définit les risques pour la santé et la sécurité associés à la consommation d’alcool comme allant de négligeables à faibles pour les personnes qui boivent deux verres standard ou moins par semaine ; modéré pour ceux qui boivent entre trois et six verres standard par semaine ; et de plus en plus élevé pour ceux qui consomment plus de six verres standard par semaine.

En d’autres termes, pour minimiser les risques associés à la consommation d’alcool, le CCSA recommande de ne pas consommer plus de deux verres d’alcool par semaine, une réduction spectaculaire par rapport au plafond précédent de 15 verres pour les hommes et de 10 verres pour les femmes.

Le rapport réfute la croyance populaire selon laquelle la consommation d’une petite quantité d’alcool peut être bénéfique pour le sommeil et la santé, et avertit que seulement trois à six consommations par semaine peuvent augmenter le risque de développer certains cancers. Il avertit que consommer plus de sept verres par semaine augmente le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, le danger augmentant avec chaque verre supplémentaire.

Les nouvelles directives recommandent aux personnes enceintes, qui essaient de concevoir ou qui allaitent d’éviter complètement de boire de l’alcool, même en petites quantités.

Le rapport avertit également qu’un nombre disproportionné de blessures, d’incidents violents et de décès résultent de la consommation d’alcool chez les hommes, tandis que les femmes sont confrontées à des risques de santé plus importants que les hommes au-dessus de faibles niveaux de consommation d’alcool.

Le rapport exhorte les autorités à exiger que les contenants de boissons – tels que les bouteilles et les canettes – incluent des étiquettes indiquant aux gens combien de boissons standard sont contenues dans chacun, ainsi que des avertissements sanitaires et des informations nutritionnelles.

QU’EST-CE QU’UNE BOISSON STANDARD ?

Selon le CCSA, une boisson standard au Canada est définie comme suit :

Un 12 onces. (341 ml) bouteille de bière ou de cidre à 5 % d’alcool

Un 5 onces. (142 ml) verre de vin à 12 pour cent d’alcool

Un 1,5 oz. (43 ml) verre à liqueur d’alcool à 40 pour cent

L’ÂGE LÉGAL POUR BOIRE AU CANADA CHANGE-T-IL?

Au Canada, chaque province et territoire définit l’âge auquel les gens peuvent légalement acheter, posséder, consommer et fournir de l’alcool; l’âge minimum légal pour boire.

L’âge minimum légal actuel pour boire dans la plupart des provinces et territoires canadiens est de 19 ans, à l’exception de l’Alberta, du Manitoba et du Québec, où l’âge minimum légal pour boire est de 18 ans.

Les nouvelles directives du CCLAT ne comprennent pas de recommandation visant à modifier l’âge minimum légal pour consommer de l’alcool au Canada.

QUELS SONT LES CRITERES DE L’ALCOOLISME ?

Les Lignes directrices canadiennes sur l’alcool et la santé préviennent que la consommation de plus de deux boissons alcoolisées par semaine peut présenter un risque modéré pour la santé et la sécurité, mais n’aborde aucun critère de troubles liés à la consommation d’alcool.

Le rapport indique que, bien que la plupart des personnes qui s’adonnent à la consommation excessive d’alcool ne répondent pas aux critères d’un trouble lié à la consommation d’alcool, pratiquement toutes les personnes atteintes d’un trouble lié à la consommation d’alcool se livrent à la consommation excessive d’alcool.

Il définit la consommation excessive d’alcool comme la consommation de cinq verres standard ou plus en une séance pour les hommes et de quatre verres ou plus pour les femmes.

Pour lire les lignes directrices par vous-même, visitez ccsa.ca.



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, les ressources suivantes peuvent être mises à votre disposition :