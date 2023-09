Voici les nouveaux modes et fonctionnalités de l’appareil photo du Pixel 8

Une nouvelle vidéo promotionnelle que Google est susceptible de publier dans le cadre du lancement du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro a été publiée sur Internet quelques semaines plus tôt. La vidéo raconte l’histoire du Pixel 8 en tant qu’outil alimenté par l’IA avec des astuces avancées en matière d’appareil photo et d’autres fonctionnalités utiles, comme résumer des pages Web ou les conserver pour vous. Ces deux derniers éléments ne sont pas nouveaux pour le Pixel 8, parlons donc de tout ce qui concerne les caméras.

CARACTÉRISTIQUES PHOTO DE L’APPAREIL PHOTO PIXEL 8: La vidéo divulguée montre que Google va enfin en inclure niveau de contrôles Pro dans l’application Appareil photo Pixel 8. Bien que nous soyons de grands fans des expériences « viser et tirer », l’absence de mode Pro de Google a été une étrange omission au fil des ans. Tous les autres fabricants de téléphones incluent un mode Pro et il devrait être là pour ceux qui souhaitent un peu plus de contrôle.

Ce mode Pro comprendra l’ISO, la vitesse d’obturation et la mise au point, ainsi que ce qui semble être un bouton de réinitialisation pour vous ramener au début après avoir modifié les commandes et raté massivement votre photo.

Les téléphones continueront également à faire leur magie Real Tone, Night Sight, Astrophotographie et Super Res Zoom lors de la prise de photos, comme le font les téléphones Pixel depuis un certain temps. L’un des plans de la vidéo montre un très gros plan d’un bug, il semble donc qu’il y aura à nouveau un mode macro.

Le dernier mode grande photo est le Éditeur magique fonctionnalité que Google a dévoilée lors de l’I/O en mai. Cette fonctionnalité vous permet de modifier des photos après coup en effaçant non seulement les objets indésirables, mais vous pourrez également déplacer des objets dans une photo pour mieux configurer votre prise de vue ou masquer quelque chose. Un autre exemple montre quelqu’un qui modifie une photo de famille pour échanger les visages souriants de toutes les personnes présentes sur l’image. C’est la magie de l’IA que Google veut vraiment mettre en valeur et elle semble impressionnante, du moins en tant qu’idée. Nous verrons comment cela se passe en pratique.

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO DE LA CAMÉRA PIXEL 8: Les fonctionnalités vidéo bénéficient d’un énorme boost sur les nouveaux téléphones Pixel 8, avec Boost vidéo, Vue nocturneet Gomme audio choix.

Video Boost vous offre une « vue plus fluide », selon la vidéo, mais il semble également améliorer les couleurs pour améliorer la scène. Il existe désormais Night Sight pour les vidéos, afin que vos clips en basse lumière puissent correspondre à la qualité de vos photos en basse lumière avec un Pixel 8. Et Audio Eraser a déjà fuité, mais nous croyons comprendre qu’il tentera de supprimer les bruits désagréables dans les arrière-plans. de vos vidéos et concentrez l’audio sur vous ou sur l’objet que vous souhaitez.

Il se passe beaucoup de choses ici et il nous reste encore deux semaines avant que Google rende tout officiel. Tu veux plus?

