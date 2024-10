Voici les nouveautés en matière de conception de logements proposées par trois des meilleurs constructeurs et designers d’Ottawa – Ottawa Business Journal

Des plans d’étage ouverts aux couleurs de style toscan en passant par le chic de la ferme, les tendances en matière de conception de logements sont en constante évolution. Lorsque les goûts changent et que les designs semblent dépassés, les consommateurs comptent sur les bons designers qui les rapprocheront de la maison de leurs rêves. Le 41e Gala des prix de conception de logements de l’Association des constructeurs d’habitations du Grand Ottawa aura lieu le […]

Des plans d’étage ouverts aux couleurs de style toscan en passant par le chic de la ferme, les tendances en matière de conception de logements sont en constante évolution. Lorsque les goûts changent et que les designs semblent dépassés, les consommateurs comptent sur les bons designers qui les rapprocheront de la maison de leurs rêves.

Le 41e Gala des prix de conception de logements de l’Association des constructeurs d’habitations du Grand Ottawa aura lieu le 2 novembre pour célébrer les réalisations des meilleures entreprises de l’industrie de la ville.

OBJ a demandé à certains des finalistes quelles étaient, selon eux, les tendances les plus en vogue en matière de conception de logements, sur la base de leur travail à Ottawa.

Lianna Mackie, Mackie Maisons

« Côté intérieur, on revient à plus matières organiques. Nous voyons des bois plus riches. La cuisine entièrement blanche, je pense que tout le monde peut être d’accord, elle fonctionne toujours dans un moment intemporel et classique, mais les gens incorporent davantage de matériaux organiques. Vert est une couleur très chaude en ce moment, avec accessoires de chasse en laitonetc. Donc, comme un vert vraiment sourd. Il y a un vert de Benjamin Moore appelé « luxuriant », et un client vient de le choisir pour sa maison et il va être magnifique, et il y ajoute des noix. Le chêne blanc a été très utilisé ces dernières années, mais nous constatons désormais une tendance à utiliser le noyer comme essence de bois.

Antonio Sánchez, Maisons Sánchez

« L’une des choses que nos clients recherchent est durabilité. La dernière maison que nous avons construite était une maison en bois lamellé-croisé et la durabilité était la clé. Dès le début, les clients avaient pour objectif que la maison soit là pendant 100 ans. Ils savaient que la maison allait leur survivre, mais le seuil de 100 ans était très important pour eux. Tous les métiers qui travaillaient dans la maison, c’était quelque chose d’enraciné, car cette maison devait être là pendant 100 ans. La durabilité figurait donc définitivement en tête de la liste des choses qu’ils souhaitaient. Ils voulaient également conserver tous les arbres sur cette propriété. Ils ont déployé d’énormes efforts pour s’assurer qu’aucun arbre ne soit abattu. Cela, encore une fois, se prête à la durabilité et à l’impact environnemental de ces nouvelles maisons personnalisées. Une autre chose sur beaucoup de nos nouvelles constructions est fenêtres plus grandes à triple vitrage. Ils veulent apporter cette lumière naturelle dans la maison, l’extérieur dans la maison pour réduire les coûts énergétiques. Le triple vitrage réduit le coût énergétique de la maison.

Wael Bakr, Cuisines Lauresyn

« Au niveau des finitions et des couleurs, on s’éloigne un peu du blanc. Nous avons toujours eu des blancs. Les gens retournent au les bruns. En ce qui concerne la fonctionnalité de la cuisine, nous constatons beaucoup plus conceptions ergonomiques au profit de personnes de différentes tranches d’âge. C’est pour cela qu’il y a plein d’accessoires comme des coulissants à épices, des coulissants à spatules et j’ai au minimum 50 solutions pour des coulissants poubelles… Tout est désormais organisé et à l’intérieur des tiroirs, il y a des organiseurs. Il existe des organisateurs pour casseroles et poêles, pour couverts, pour légumes ; littéralement, nommez-le, et nous l’avons dans l’industrie de la cuisine. Nous voyons également un nouveau matériau qui ressemble au bois, a la même richesse et la même profondeur, mais est beaucoup plus durable. Nous observons également une tendance à cuisines allant jusqu’au plafondc’est une tendance. Nous constatons également bon nombre de ces tendances dans les salles de bains. Vanités et organisateurs pour votre sèche-cheveux et votre lisseur. Les gens ne passent pas beaucoup de temps à chercher du dentifrice. Nous examinons les problèmes des gens et nous trouvons une solution. Le dernier grand changement est que les gens sont prêts à dépenser de l’argent pour projets autres que la cuisine et la salle de bain. On voit des projets plus importants, coûtant 20 000 $, sur un vestiaire, sur une buanderie. Il y a dix ans, je faisais peut-être une buanderie une fois par temps de lune bleue, mais maintenant c’est tout le temps. Les gens demandent davantage de projets pour leur bureau à domicile. C’est incroyable pour l’industrie et le designer, car faire des cuisines tout le temps peut devenir un peu stagnant. C’est bien pour les clients car tout est organisé. Ce n’est plus seulement une cuisine.