Voici les nouveautés de Google Play

Au cours de sa E/S Google conférence ce matin, Google a annoncé une myriade de changements pour Google Play. Les changements vont des éléments que seuls les développeurs remarqueront aux outils linguistiques alimentés par l’IA pour les utilisateurs du monde entier, en passant par tout le reste. C’est une longue liste de nouveautés, nous allons donc essayer de la condenser à ce que nous pensons que vous devez absolument savoir.

Côté utilisateur, une nouvelle fonctionnalité d’IA générative appelée Résumés des avis des utilisateurs sera utilisé pour extraire puis synthétiser les commentaires des utilisateurs sur des applications et des jeux spécifiques. Ce faisant, les personnes qui parcourent les critiques d’applications peuvent avoir une meilleure idée d’une application plus rapidement. Du moins, c’est le but. Les listes de magasins réelles sont également alimentées par cette même IA, les développeurs pouvant désormais simplement brancher quelques invites comme le public cible et les thèmes clés, l’IA fournissant ensuite un brouillon modifiable à utiliser dans Google Play.

L’apprentissage automatique est également utilisé gratuitement pour aider les développeurs à traduire des listes d’applications entières dans différentes langues, rendant les applications et les jeux largement accessibles. C’est évidemment une excellente nouvelle pour les utilisateurs et les développeurs, les développeurs pouvant accéder à cette fonctionnalité via la section Google Translate de la Play Console.

Tests de prix pour les achats intégrés

Google met en avant une nouvelle fonctionnalité appelée Tests de prix, permettant aux développeurs d’affiner la tarification des achats intégrés (IAP). Avec cela, un développeur pourra fixer les prix des IAP en fonction du marché d’un utilisateur, ce qui signifie que ce que je paie pour un IAP aux États-Unis peut différer de ce que quelqu’un en Corée du Sud paiera, juste à titre d’exemple.

Pour accompagner cette nouvelle IAP, Google a annoncé que les utilisateurs commenceront à voir les listes d’achats intégrés à l’application disponibles via l’application Google Play, ce qui les empêchera techniquement d’effectuer des achats « in-app ».

Bientôt également, un nouveau type de contenu promotionnel appelé « Produits en vedette » qui vous permettra de vendre vos articles intégrés à l’application directement sur Play. Présentez des éléments spécifiques dans l’application dans différents pays ou offrez des remises pour exciter les utilisateurs et augmenter les conversions.

Ce ne sont là que quelques-unes des plus grandes choses à venir sur Google Play. Si vous êtes un développeur ou un utilisateur curieux de tout ce qui est nouveau pour Google Play, nous vous recommandons de consulter le blog complet.

// Google