Voici les nombreux avantages de boire de l’eau de citron

Eau de citron – la vue et l’odeur même de cette boisson vous font sentir frais, rajeuni. Ce mélange jaune verdâtre de citron vert pressé dans l’eau est connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Que ce soit pour combattre la chaleur estivale ou pour démarrer un matin d’hiver, boire de l’eau citronnée ne se démode jamais. Un fruit pour toutes les saisons, le citron est polyvalent, riche en nutriments, regorge de vitamines, de minéraux essentiels pour le corps.

Jetons un coup d’œil aux avantages de boire de l’eau citronnée:

Aide à la digestion et à la perte de poids

Depuis l’Antiquité, boire de l’eau chaude à jeun a toujours été recommandé. Et infuser cette même eau avec les bienfaits du citron pressé dedans apporte un bien-être général. Il prévient le reflux acide, stimule la digestion, éloigne la constipation et élimine les déchets. La boisson élimine les toxines flottant dans votre tube digestif, réduit les ballonnements, soulage les symptômes douloureux qui accompagnent l’indigestion; dans le processus stimule le métabolisme, se débarrasse de l’excès de graisse aidant à la perte de poids.

Améliore la peau

La boisson parfumée et rafraîchissante non seulement redémarrera votre humeur, mais éliminera également les toxines du corps. Un verre d’eau citronnée chaude et riche en antioxydants dans un estomac vide chaque matin est une excellente boisson détox pour obtenir une peau éclatante et radieuse.

Améliore l’immunité

Cette boisson étant une excellente source d’acide ascorbique, renforce le système immunitaire naturel du corps. La vitamine C vous protège de la grippe, du froid; construit une défense contre les agents pathogènes.

Empêche l’inflammation et l’anémie

L’eau de citron contient des antioxydants, du potassium, du folate, des flavonoïdes, une certaine quantité de vitamine B. Ceux-ci préviennent l’inflammation chronique due au stress oxydatif et la vitamine C aide à absorber le fer des aliments; assurant ainsi le niveau d’hémoglobine dans le corps.

Empêche les calculs rénaux

L’acide citrique contenu dans les citrons empêche les calculs rénaux en augmentant le volume d’urine. Si quelqu’un souffre déjà de calculs rénaux, seulement 125 ml de jus de citron par jour suffiraient à arrêter la formation de calculs. Il augmente le niveau de pH dans l’urine, assurant ainsi un rein sain, sans possibilité de développement de calculs rénaux.