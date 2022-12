Voici les mots les plus recherchés en 2022 : Google

À l’approche de la nouvelle année, Google donne un aperçu de ce à quoi ressemblait 2022 pour les Canadiens, en se basant sur les termes de recherche les plus populaires saisis sur le site.

Plus tôt ce mois-ci, la plateforme a publié sa liste des recherches Web les plus virales au Canada pour 2022, y compris des mots, des films et des personnes.

“Les principales tendances de recherche et les nouvelles de cette année sont remplies de moments qui ont réuni les Canadiens”, a déclaré un communiqué de presse.

Cela comprenait la connexion virtuelle par des moyens simples en ligne pour s’amuser.

« Wordle » était la recherche la plus populaire en 2022 au Canada, selon Google. Le spin-off canadien du jeu appelé “Canuckle” était également dans le top 10 au pays.

Les données recueillies par Google montrent que les Canadiens ont recherché des termes à des fins d’apprentissage, en recherchant des événements comme la Coupe du monde et en lisant des nouvelles sur la guerre russe en Ukraine. La mort de la reine Elizabeth et les élections américaines de mi-mandat étaient deux autres événements internationaux «importants» en 2022 qui figuraient sur la liste canadienne.

Les célébrités étaient aussi des sujets de curiosité pour les Canadiens. Le procès Johnny Depp-Amber Heard était un sujet de recherche populaire sur les ordinateurs canadiens, et la gifle de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars a fait la une des journaux d’Hollywood

Au nord de la frontière, la réouverture de l’Exposition nationale canadienne (CNE) à Toronto était un autre terme mis en avant par Google.

Principales tendances de recherche :

1. Wordle

2.Ukraine

3. Coupe du monde

4. Reine Elizabeth

5. Betty Blanc

6. Bob Saget

7. Anne Hèche

8. Canuckle

9. Johnny Depp

10. Will Smith

TENDANCES DE RECHERCHE D’ACTUALITÉS AU CANADA

En ce qui concerne les recherches d’actualités en particulier, “l’Ukraine” arrive en tête de liste, suivie de la panne de Rogers qui a touché des milliers de clients, et de la “variole du singe”, une maladie virale qui a commencé à se propager au Canada cette année.

« Lisa LaFlamme », « CNE », « US Midterm Elections » et « Saskatchewan stabbings » ont également fait l’objet de nombreuses recherches cette année, selon le rapport de Google.

Compléter les 10 tendances de recherche d’actualités les plus populaires étaient “Coupe du monde 2022”, “Oscars 2022” et “Freedom Convoy 2022”.

POSER DES QUESTIONS

Il semble que les Canadiens n’étaient pas satisfaits d’obtenir les dernières mises à jour — ils voulaient aussi savoir “pourquoi?”

Par exemple, les Canadiens ont non seulement recherché des mises à jour sur le conflit en Ukraine; ils ont également essayé de comprendre “pourquoi la Russie attaque l’Ukraine” et “comment aider l’Ukraine”.

Voici les 10 principaux « pourquoi » que les Canadiens ont demandés cette année :

1. Pourquoi la Russie attaque-t-elle l’Ukraine ?

2. Pourquoi Rogers est-il en panne ?

3. Pourquoi Will (Smith) a-t-il giflé Chris (Rock) ?

4. Pourquoi l’Ukraine n’est-elle pas dans l’OTAN ?

5. Pourquoi y a-t-il une pénurie de formule ?

6. Pourquoi le gaz est-il si cher en ce moment ?

7. Pourquoi les camionneurs manifestent-ils ?

8. Pourquoi y a-t-il une pénurie de Tylenol ?

9. Pourquoi la crypto-monnaie baisse-t-elle ?

10. Pourquoi Liz Truss a-t-elle démissionné ?

Selon Google, les Canadiens étaient également intéressés à savoir « comment » – s’ils pouvaient aider, comment participer à quelque chose ou même simplement comment prononcer correctement les noms.

Voici les 10 principales questions “comment” que les gens ont recherchées en 2022 :

1. Comment regarder la Coupe du monde

2. Comment faire un test COVID rapide

3. Comment aider l’Ukraine

4. Comment obtenir le code QR du vaccin

5. Comment créer un NFT

6. Comment prononcer Kyiv

7. Comment faire évoluer Charcadet

8. Comment se respécialiser dans Elden Ring

9. Comment faire évoluer Cosmog dans Pokémon Go

10. Comment prononcer Qatar

RECHERCHES CULTURE ET DIVERTISSEMENT

En matière de culture et de divertissement, selon Google, les Canadiens étaient fortement branchés sur la culture pop. Il comprenait les 10 meilleures listes de recherches de célébrités, de films et d’émissions en 2022.



Top célébrités

1.Johnny Depp

2. Will Smith

3. Ambre Entendu

4. Chris Rock

5. Adam Levin

6. Le roi Charles

7. Jada Pinkett Smith

8. Julia Fox

9. Bruce Willis

10. Mary J. Blige



Meilleurs films

1. Encanto

2. Pistolet supérieur

3. Le Batman

4. Thor : Amour et Tonnerre

5. Devenir rouge

6. Adam noir

7. Tout partout à la fois

8. Morbius

9. Inexploré

10. Ne t’inquiète pas chérie



Les meilleures séries télévisées

1. Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

2. Euphorie

3. Choses étranges

4. Inventer Anna

5. L’observateur

6. Maison du Dragon

7. Chevalier de la Lune

8. Yellowstone

9. Les garçons

10. L’été où je suis devenue jolie

Avec la Coupe du monde de la FIFA et les Jeux olympiques d’hiver, les Canadiens ont passé du temps à se renseigner sur ces sports, prouvant ainsi que le Canada n’est pas qu’une nation de hockey.



Top des recherches sportives

1. Coupe du monde

2. Nombre de médailles olympiques

3. Flammes de Calgary

4. Jeux olympiques

5. Résultats de la LCF

6. Coupe du monde T20 2022

7. Coupe d’Asie 2022

8. Canada Soccer

9. Guerriers de l’État d’or

10. Tennis d’Indian Wells



Athlètes de haut niveau

1. Guy Lafleur

2. Novak Djokovic

3. Antonio Brown

4. Serena Williams

5. Eileen Gu

6. Kamila Valieva

7. Félix Auger Aliassime

8.Mitchell Miller

9. Johnny Gaudreau

10. Kirby Datch



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.