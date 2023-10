NBC News a annoncé mercredi soir que ses propres Lester Holt et Kristen Welker modéreraient le troisième débat primaire du Comité national républicain (RNC) le 8 novembre aux côtés de Hugh Hewitt de Salem Radio Network.

Holt est le présentateur de NBC Nightly News, Welker modère Meet The Press et Hewitt anime The Hugh Hewitt Show, où il a interviewé divers candidats républicains aux primaires. Le RNC est exigeant 2024 espère dépasser le seuil de 70 000 donateurs uniques, avec au moins 200 pour 20 États ou territoires différents, et a également relevé ses critères de sondage pour que les candidats puissent passer à la troisième étape du débat.

Les candidats républicains ont besoin d’au moins 4 % de soutien dans deux sondages nationaux, ou 4 % dans un sondage national et dans deux sondages d’État clés pour les premières nominations : l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud. Les enquêtes doivent également être reconnues par le RNC en étant menées le 1er septembre ou après, auprès d’au moins 800 électeurs probables des primaires du GOP et en n’ayant aucune affiliation avec un autre candidat à la présidentielle.

Les candidats doivent également avoir signé l’engagement de loyauté à soutenir l’éventuel candidat, ainsi que d’autres engagements, pour participer au troisième débat. (EN RELATION : Après la réaction des conservateurs, RNC donne un troisième débat présidentiel à NBC News)

L’ancien président Donald Trump sautera le troisième débat, comme il l’a fait pour les deux premiers. holding un rassemblement en Floride au cours de la même période. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur à l’ONU Nikki Haley, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy ont tous rempli les qualifications du RNC pour le troisième débat, selon à l’analyse de Politico.

Aux côtés de DeSantis, Haley, Christie et Ramaswamy, l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum sont apparus sur les deux scènes du débat. L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, s’est qualifié pour le premier débat, mais n’a pas répondu aux critères relevés de la deuxième étape.

La vraie politique claire moyenne pour une primaire nationale républicaine de 2024, basée sur des sondages menés entre le 4 et le 23 octobre, indique que Trump est en tête du peloton de près de 47 points, suivi de DeSantis à 12,6 %, Haley à 8,3 %, Ramaswamy à 4,5 %, Pence à 3,5% et Christie à 2,4%. Tous les autres candidats républicains ont obtenu moins de 2 % de soutien.

NBC News a pointé la Daily Caller News Foundation vers le tweet d’annonce suite à une demande de commentaires, et le RNC et le Hugh Hewitt Show n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

