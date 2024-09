Voici les microbes que vos enfants pourraient attraper cette année scolaire

Les écoles constatent une augmentation des maladies respiratoires chaque automne. Les responsables de la santé encouragent les familles à être attentives aux symptômes, à désinfecter et à s’assurer que les vaccins sont à jour. (Shutterstock / Camelialy)

L’école a repris, et les germes aussi.

Nazlee Ogunyemi, médecin hygiéniste pour les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme qu’il y a généralement une augmentation des maladies respiratoires chaque automne et qu’elles peuvent se propager rapidement lorsque les enfants sont rassemblés en classe.

Les virus comme la grippe, le VRS, les adénovirus, le rhinovirus et l’entérovirus sont parmi les maladies les plus courantes pendant cette saison, explique Ogunyemi.

Elle dit qu’il existe une phrase simple pour aider à éviter ces infections : « couvrir, nettoyer et contenir ».

« Couvrez votre toux, nettoyez-vous les mains avec un désinfectant, lavez-vous les mains et contenez-vous. Alors restez chez vous lorsque vous êtes malade et si vous devez sortir, assurez-vous de porter un masque », a déclaré Ogunyemi.

« Cela peut empêcher la transmission de virus, notamment du VRS et des infections bactériennes, qui peuvent être très graves. »

Agir

Certains parents peuvent s’inquiéter de la propagation de maladies plus graves comme la pneumonie ou la coqueluche, mais le médecin hygiéniste affirme qu’il est important de consulter un médecin avant de tirer des conclusions.

« Les gens pensent souvent qu’ils peuvent faire la différence en fonction, par exemple, de la couleur du mucus, mais un nez qui coule vert peut être le signe d’une infection bactérienne, ou bien d’une infection virale… En réalité, la seule façon de le savoir est de consulter un médecin qui fera un prélèvement pour déterminer de quel virus spécifique vous pourriez être atteint. »

La coqueluche est une source d’inquiétude cette année, explique Mme Ogunyemi. Une épidémie a eu lieu dans la partie est de Terre-Neuve plus tôt cette année, et elle indique qu’il y a eu une augmentation des cas dans d’autres zones, notamment au Labrador.

Les premiers symptômes de la coqueluche sont généralement ceux d’un rhume et peuvent évoluer vers une toux forte et répétée qui se termine par un son de coqueluche. Toute personne présentant des symptômes de coqueluche, en particulier les enfants, est encouragée à se faire traiter avec des antibiotiques et à rester à la maison. La maladie est contagieuse pendant environ 21 jours si elle n’est pas traitée.

La décision de garder un enfant à la maison peut être difficile à prendre, c’est pourquoi Ogunyemi explique qu’il est important de faire attention aux symptômes contagieux. La règle générale est de rester à la maison jusqu’à 24 heures après la disparition de la fièvre.

Ogunyemi dit que la COVID-19 est toujours en cours de transmission et qu’une autre façon d’éviter la maladie à l’école est de vérifier le statut vaccinal de votre enfant et de vous assurer qu’il est à jour.