Les mêmes choses qui vous ont protégé de la souche d’origine devraient vous protéger de la variante, même si vous devrez peut-être être plus rigoureux. Portez un masque à deux ou trois couches. Ne passez pas de temps à l’intérieur avec des personnes n’appartenant pas à votre ménage. Évitez les foules et gardez vos distances. Lavez-vous souvent les mains et évitez de toucher votre visage. « Je pense qu’il n’y a pas de place pour l’erreur ou la négligence dans le respect des précautions, alors qu’avant, nous aurions peut-être pu nous en sortir en laissant une diapositive », a déclaré Linsey Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech et l’un des plus grands scientifiques mondiaux sur les aérosols.