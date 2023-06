Voici les membres du nouveau cabinet de Danielle Smith

Les 25 membres du nouveau cabinet de la première ministre Danielle Smith ont été annoncés.

La cérémonie d’assermentation a eu lieu vendredi à Government House à Edmonton et la plupart des politiciens établis et d’anciens membres du cabinet ont été nommés. Le cabinet précédent comptait 27 membres.

Nate Glubish, Dale Nally, Devin Dreeshen et Rick Wilson ont été réintégrés dans leurs portefeuilles respectifs. Searle Turton, RJ Sigurdson et Dan Williams ont été nommés au cabinet pour la première fois. Chaque membre du cabinet de Smith a servi au moins un mandat à la législature.

Neuf des nouveaux membres du cabinet viennent de Calgary. Le cabinet ne compte que cinq femmes – Smith, Rebecca Schulz, Tanya Fir, Rajan Sawhney et Adriana LaGrange.

Le cabinet ne compte également que trois ministres d’horizons divers: Sawhney, qui est d’origine sud-asiatique et parle couramment le pendjabi, Muhammad Yaseen, également d’origine sud-asiatique et parle couramment l’ourdou et le pendjabi, et Mickey Amery, qui est libano-canadien. Yaseen et Amery sont musulmans et Sawhney est sikh.

« Je suis tellement heureux que cette équipe travaille avec moi pour tenir les promesses que nous avons faites aux Albertains lors de l’élection », a déclaré Smith dans un communiqué de presse vendredi.

« Ce ne sont pas seulement les priorités de notre gouvernement, ce sont les priorités des Albertains. Les quatre prochaines années commencent aujourd’hui, et j’ai hâte de reprendre le travail avec chacun de mes collègues du Cabinet.

LaGrange, qui a été ministre de l’Éducation pendant les quatre années du dernier mandat de l’UCP, passe à la Santé, le plus grand portefeuille du gouvernement. LaGrange est un ancien président de Red Deer Pro-Life.

Smith, elle-même, a déclaré publiquement qu’elle était pro-choix. Elle a répété cette position lors d’une conférence de presse vendredi. Elle a déclaré que LaGrange se concentrera sur la résolution de problèmes dans le système de santé, comme la pénurie de médecins de famille et les temps d’attente pour les SMU, les chirurgies et les urgences.

« Nous ne modifierons aucune loi concernant le droit d’une femme de choisir », a déclaré Smith.

Les membres du Cabinet assermentés comprennent: