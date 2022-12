Voici les meilleurs spectacles de danse de 2022

Mayfield Brooks

Dans le cadre de la plate-forme du printemps 2022 du projet Danspace, “Le rêve du public (Part II)”, le chorégraphe a présenté un regard rêveur et mystique sur le deuil – inspiré, en partie, par la mort d’un ami et partenaire de danse – qui a également été liés aux recherches de Brooks sur les baleines. Dans “Sensoria : An Opera Strange”, il y avait des vocalises, des danses et même un duo fantomatique. (Lisez notre article sur “Whalefall” de Brooks.)

Compagnie de danse Trisha Brown

La compagnie a offert deux performances magnifiques dans des espaces disparates, l’une au Joyce Theatre – le programme comprenait deux danses créées avec l’artiste Robert Rauschenberg – l’autre à Rockaway Beach dans le cadre de Beach Sessions. À Rockaway, les danseurs ont voyagé le long du rivage dans « Trisha Brown : In Plain Site », présentant certaines des premières œuvres de Brown. Était-ce la fin d’une époque ? La compagnie vient d’annoncer sa première commande chorégraphique, ce qui signifie que l’accent ne sera plus uniquement mis sur les danses de Brown. Judith Sánchez Ruíz, ancienne membre de la société, fera les honneurs. (Lisez notre article sur l’entreprise à Rockaway.)

Ayodèle Casel

Même dans un théâtre bondé, certaines performances sont des expériences intimes, entre vous et les danseurs sur scène. La version scénique de «Chasing Magic» de Casel – présentée pour la première fois comme une offre numérique au début de la pandémie – visait à créer une communauté, un échange énergétique pour tout le monde dans l’espace. “Nous voulons vous entendre, nous voulons vous sentir”, a déclaré Casel, un danseur de claquettes extraordinaire, au public du Joyce Theatre. Qu’est-ce que les deux productions, en ligne et en direct, toutes deux réalisées par Torya Beard, avaient en commun, au-delà de la bonne musique et de la danse ? Les plaisanteries lâches et drôles de Casel, ses pieds remarquables de près, sa présence transportante. Elle est l’air – aussi frais que possible. (Lisez notre critique du numérique “Chasing Magic”.)

Trajal Harrel

Basée principalement en Europe, la chorégraphe américaine est revenue à New York avec « Maggie the Cat », mélange enivrant de défilé, de voguing et d’un point de départ énergisant : « Cat on a Hot Tin Roof ». Avec sa « Maggie » — une pièce, un personnage, une force ? – Harrell a créé un spectacle audacieux et joyeux qui a élevé la notion de mouvement de piste en tant que danse et tous les vieux objets ménagers, comme les oreillers et les serviettes, en tant que couture. C’était un délice sonore et visuel.