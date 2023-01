Voici les meilleurs ordinateurs portables que le CES 2023 a à offrir

Si vous voulez un aperçu de ce à quoi vous attendre pour l’année (ou les années) à venir en matière de composants, de conceptions et de fonctionnalités pour ordinateurs portables, CES est cette boule de cristal. Des appareils à double écran aux géants du jeu de 18 pouces, le spectacle de cette année nous a excité pour ce qui va suivre.

Intel, AMD et Nvidia font leurs grandes annonces de puces mobiles au CES et cette année n’a pas été différente. Et une fois ces annonces faites, les fabricants de PC suivent avec les ordinateurs portables dans lesquels ces processeurs seront présentés. La plupart des nouveaux modèles avec Le cœur de 13e génération d’Intel ou alors Processeurs de la série Ryzen 7000 d’AMD et la série GeForce RTX 40 de Nvidia ou GPU Radeon RX série 7000 d’AMD ne sera pas disponible avant le printemps au plus tôt.

De plus, alors que les composants internes sont une grande nouveauté, la plus grande tendance dans les ordinateurs portables concerne la technologie d’affichage – qu’il s’agisse du nombre rapidement croissant d’ordinateurs portables OLED avec leurs couleurs brillantes, leur contraste incroyable et leur luminosité élevée ou des ordinateurs portables de jeu 18 pouces plus grands ou des taux de rafraîchissement de plus en plus rapides pour des graphismes et des vidéos plus fluides, même sur des ordinateurs portables sans jeu. Asus a même lancé le premier ordinateur portable avec un écran 3D sans lunettes.

Que vous vous souciez le plus des jeux ou de la création de contenu ou simplement du travail, le CES 2023 avait quelque chose pour tout le monde.

Josh Goldman/Crumpe ProArt Studiobook 16 3D OLED/Vivobook Pro 16X 3D OLED La plupart des annonces d’ordinateurs portables CES d’Asus comportaient un ingrédient clé : un écran OLED. Cela inclut la sortie prochaine du premier OLED 3D au monde. La 3D est générée via une couche de lentilles lenticulaires collé au panneau – pour réfracter la lumière émise vers différents yeux. Cela signifie que vous obtenez la 3D sans les lunettes. Il est conçu pour fonctionner avec tous les formats 3D courants, bien que l’expérience puisse varier en fonction du contenu. Et oui, il peut aussi être utilisé pour les jeux. En savoir plus sur l’OLED 3D Asus ProArt Studiobook 16.



Josh Goldman/Crumpe Les conceptions d’ordinateurs portables sont à la base de deux choses : un clavier et un écran. Le Yoga Book 9i abandonne le premier au profit d’une seconde portion du second. Avoir deux écrans OLED de 13 pouces signifie que vous agrandissez l’espace de votre écran sans augmenter votre empreinte mobile. À l’aide d’un support pliable, d’un clavier Bluetooth, d’un stylet actif (tous inclus) et d’un logiciel intelligent, vous pouvez utiliser le Yoga Book comme un ordinateur portable ordinaire de 13 pouces sur votre ordinateur portable ou étendre votre espace de travail en un clin d’œil. Est-ce l’avenir des ordinateurs portables ? Probablement pas, mais c’est définitivement cool. En savoir plus sur le Lenovo Yoga Book 9i.



LG La gamme d’ordinateurs portables Gram de LG n’a pas radicalement changé au fil des ans. Les motifs sont assez boutonnés mais ils sont extraordinairement légers. Pour 2023, LG mélange les choses et fait avancer le design avec son Gram Style. Au lieu du noir ou du gris de base, LG a donné au Style – qui sera disponible en tailles 14 et 16 pouces – un traitement irisé recouvert de verre. De plus, LG a supprimé un trackpad traditionnel et a plutôt placé un pavé tactile haptique dans la zone située sous le clavier. Mais contrairement à d’autres pavés tactiles haptiques comme ceux des MacBook, il n’y a pas de contour artificiel pour la zone tactile, c’est juste du métal plat tout le long. Alors, comment le trouvez-vous? Lorsque vous allez utiliser le pavé tactile, les limites gauche et droite s’allument. En savoir plus sur le style Gram.

Acer Alienware, Razer, Asus et Acer ont tous annoncé de nouveaux ordinateurs portables de jeu de 18 pouces. Ils seront tous disponibles avec les derniers processeurs Intel Core de 13e génération et les graphiques de la série Nvidia GeForce RTX 40, mais l’Acer s’est démarqué du premier pack pour son refroidissement amélioré, ses beaux grands écrans et beaucoup de lumières. En plus des dernières options Intel et Nvidia, ils prendront en charge jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-4800 et jusqu’à 2 To de disques SSD PCIe Gen4 NVMe en RAID 0. L’Helios 18 sera livré avec trois 2 560 x 1 600 pixels. options d’affichage avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 240 Hz ou un panneau Mini LED avec un taux de rafraîchissement de 250 Hz, une gamme de couleurs 100% P3 et une luminosité maximale supérieure à 1 000 nits. Il y aura également un écran d’entrée de gamme de 1 920 x 1 200 pixels à 165 Hz. En savoir plus sur l’Acer Predator Helios 18.

Josh Goldman/Crumpe Alors qu’Alienware aura également un impressionnant ordinateur portable de 18 pouces, le m18, la vedette de ses annonces est l’élégant petit Alienware x14. La société a de nouveau mis à jour son identifiant de produit, appelé Legend, en aplatissant le dos pour le rendre plus confortable à transporter, ainsi qu’en lui donnant un nez mis à jour pour qu’il soit plus facile à ouvrir. Il a une nouvelle conception de pied pour permettre un meilleur refroidissement et un plus grand confort lorsqu’il est utilisé sur vos genoux. Le x14 dispose d’un écran 16:10 plus grand, de la prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision, d’une webcam Full HD et d’un matériau thermique sur le CPU et le GPU pour une dissipation thermique optimisée. Mais dans l’ensemble, il a l’air incroyable – jusqu’à son pavé tactile RVB. En savoir plus sur l’Alienware x14.