Voici les meilleurs conseils de Suze Orman pour les propriétaires de petites entreprises

Orman a partagé ses conseils et bien plus encore avec les propriétaires de petites entreprises LGBTQ + et leurs alliés lors de CNBC + Acorns Invest in Pride: Ready. Ensemble. Croître. sur LinkedIn jeudi.

« Vous devez vous mettre dans une situation où quoi qu’il arrive, vous pouvez payer vos factures », a déclaré Orman, animateur du podcast, « Femmes et argent (et tout le monde est assez intelligent pour écouter) . »

Alors que les propriétaires de petites entreprises se remettent de la pandémie, il est important de s’assurer qu’ils remettent sur la bonne voie leurs finances personnelles et professionnelles, a déclaré Suze Orman, experte en finances personnelles et auteur à succès.

Plus tôt vous commencez à épargner pour la retraite, mieux c’est en raison des intérêts composés, qui sont des intérêts gagnés sur les intérêts.

« C’est comme une petite boule de neige dévalant une montagne dans une neige magnifique et elle devient de plus en plus grosse et plus elle roule longtemps, plus elle grossit », a expliqué Orman, qui a récemment cofondé Sécurise, un fonds d’urgence égalé par l’employeur pour les employés.