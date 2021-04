La crise des coronavirus a mis l’accent sur l’abordabilité des universités comme jamais auparavant.

Cette année, en raison de la pandémie, le prix de l’enseignement supérieur est une considération encore plus grande parmi les étudiants et les parents. Cependant, dans le même temps, le coût d’un collège ou d’une université de quatre ans n’a jamais été aussi élevé.

Frais de scolarité et les frais, à eux seuls, ont atteint 10560 $ pour les étudiants de l’État dans les collèges publics de quatre ans au cours de l’année universitaire 2020-2021 et 37650 $ pour les étudiants des établissements privés de quatre ans, selon le College Board, qui suit les tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants.

« Cette année, grâce à Covid, les étudiants modifient leur façon de penser à leurs candidatures », a déclaré Robert Franek, rédacteur en chef de The Princeton Review. « Ils sont beaucoup plus sensibles aux coûts et au fait de rester plus près de chez eux. »

À cette fin, Le Princeton Review a classé les collèges en fonction du montant de l’aide financière accordée et dans quelle mesure les étudiants sont satisfaits de leurs forfaits. Après près de 20 ans, la société d’admission des collèges a également modifié ses critères pour inclure davantage d’écoles publiques dans l’État. Le rapport est basé sur les données de ses enquêtes auprès des administrateurs de 650 collèges en 2019 et 2020, ainsi que des étudiants fréquentant les écoles.

«Ne rayez jamais une école chère de votre liste en se basant uniquement sur le prix des autocollants», a déclaré Franek. « Une aide financière est disponible et peut rendre de très nombreuses écoles si abordables. »