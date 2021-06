Voici les meilleures offres

C’est généralement l’une des plus grosses ventes de l’année. Et en 2021, Amazon Prime Day pourrait être encore plus grand.

L’événement de magasinage annuel de deux jours devrait débuter à 3 h HE le 21 juin et comprendra des remises sur plus de 2 millions d’articles pour les membres Prime, soit environ deux fois plus que l’année dernière.

EMarketer prévoit que les ventes numériques totales aux États-Unis le Prime Day augmenteront de 17,3% d’une année à l’autre pour atteindre 12,18 milliards de dollars. Les ventes réalisées exclusivement sur Amazon le Prime Day augmenteront de 18,3% par rapport aux niveaux de 2020, pour atteindre 7,31 milliards de dollars, a-t-il déclaré.

« C’est un nombre incroyable », a déclaré Dave Kender, rédacteur en chef de Reviewed, mais « la plupart des produits ne sont pas si intéressants ».

« Il y a des diamants bruts », a-t-il ajouté. « Vous n’avez qu’à travailler pour les trouver. »

Naturellement, les produits de marque Amazon seront fortement réduits, y compris ventes à deux sur les téléviseurs Echo Dot et Fire à partir de 99,99 $.

Les autres ventes remarquables comprennent Apple AirPods avec étui de chargement marqué en baisse de 25% à 119,99 $ et un Aspirateur robot Shark IQ pour 319,99 $ – une économie de 280 $.

C’est le moment idéal pour commencer à faire le plein de fournitures de voyage d’été ou de matériel de rentrée scolaire, en particulier auprès des petites entreprises. La société de sacs née à Brooklyn State offrira la moitié d’un sac à dos pour enfants, qui se vend normalement pour 95 $ et Rockland a un sac de sport à roulettes pour 50 $, environ 55 % de moins que le commerce de détail.