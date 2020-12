Avec le début de la saison des fêtes, de nombreux fabricants de logiciels et de matériel annoncent des offres et des remises sur leurs produits et services. Sony a également annoncé le début de la vente de vacances PlayStation qui s’accompagne de réductions sur une pléthore de titres, dont certains des nouveaux principaux sont Assassin’s Creed: Valhalla, FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light , et plus. La vente de vacances PlayStation de cette année s’adresse davantage aux titres PlayStation 4 de la génération précédente qu’aux titres PlayStation 5.

Bien qu’il n’y ait pas de réduction pour les principaux titres PS5 tels que Spider-Man: Miles Morales ou Demon’s Souls, certains jeux uniquement PS5 comme Godfall, Observer: System Redux et Overcooks: All You Can Eat sont en vente. Certains des titres qui ont bénéficié de réductions lors de la vente Black Friday sont également de retour en vente avec la vente PlayStation Holiday. La vente de vacances PlayStation qui offre jusqu’à 70% de réduction sur les titres se poursuivra jusqu’au 9 janvier, les offres sur Call of Duty: Black Ops Cold War se terminant le 5 janvier, après quoi de nouvelles offres seront annoncées, a déclaré Sony dans son article de blog. Dans cet article, nous répertorions certaines des meilleures offres sur certains des meilleurs titres PlayStation.

Jeux PlayStation 4 et PlayStation 5

Assassin’s Creed Valhalla – Rs 2,799 (MRP Rs 3 999) pour l’édition standard, Rs 5,199 (MRP Rs 6,499) pour Gold Edition et Rs 6,399 (MRP Rs 7,999) pour l’édition Ultimate.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops – Rs 2 999 (MRP Rs 3 999) pour l’édition standard, Rs 3 750 (MRP Rs 4 750) pour le bundle Cross-Gen et Rs 5 250 (MRP Rs 6 250) pour l’édition Ultimate.

FIFA 21 – Rs 2,144 (MRP Rs 5,499) pour l’édition Champions et Rs 2 924 (MRP Rs 6,499) pour l’édition Ultimate.

Mortal Kombat 11 Ultimate – Rs 3,496 (MRP Rs 4,995)

Dernier d’entre nous II – Rs 2,279 (MRP Rs 3 999) pour l’édition standard, Rs 2 975 (MRP Rs 4 799) pour l’édition numérique Deluxe.

Fantôme de Tsushima – Rs 2,839 (MRP Rs 3,999) pour l’édition standard, Rs 3,599 (MRP Rs 4,799) pour l’édition numérique Deluxe

Watch Dogs: Légion – Rs 2,399 (MRP Rs 3,999) pour l’édition standard, Rs 4,874 (MRP Rs 6,499) pour Gold Edition et Rs 5,999 (MRP Rs 7,999) pour l’édition Ultimate.

NBA 2K21 – Rs 1 679 (MRP Rs 3 999) pour l’édition standard, et Rs 5 519 (MRP Rs 6 899) pour le pack Mamba Forever Edition.

Grand Theft Auto (GTA) 5 – Rs 1.037 (MRP Rs 2.470)

Tom Clancy’s Rainbow Six Seige – Rs 599 (MRP Rs 1.999) pour l’édition Deluxe, Rs 1.631 (MRP Rs 4.097) pour l’édition Gold et Rs 2.599 pour Ultimate Edition.

Red Dead Redemption 2 – Rs 2000 (MRP Rs 4 999).

SALETÉ 5 – Rs 2,799 (MRP Rs 3 999) pour l’édition standard, Rs 3 989 (MRP Rs 5 699) pour l’édition amplifiée.

En dehors de ceux-ci, il existe une longue liste de titres pour les consoles PS4 et PS5 qui sont disponibles à un prix réduit attractif lors de la vente PlayStation de fin d’année. Alors que Sony l’a appelée la vente de vacances dans son article de blog, le PlayStation Store de la console PS4 l’appelle la « vente de janvier ». Bien que le nom n’ait pas beaucoup d’importance, nous ne voulons pas que nos lecteurs soient confus lorsqu’ils achètent leurs jeux préférés au meilleur taux de cette année.