Voici les meilleures offres du Prime Day d’Amazon en Allemagne

Les offres Amazon Prime Day d’octobre sont ici. Attention, ce n’est pas le Black Friday à part entière, qui arrive le mois prochain avec le Cyber ​​​​Monday. Ce sont des offres des 11 et 12 octobre qui ne sont pas mauvaises.

À commencer par Google. Le Pixel 6, bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une réduction dans la liste, se vend toujours en dessous du prix demandé par Google de 649 €, à 505 €. Traiter ici.

La Le Pixel 6 Pro coûte 676 €une modeste remise de 3% sur la liste mais bien en deçà du prix demandé habituel.

Ensuite, il y a le Google Pixel 6a, qui est en baisse de 8% à 399€.







Xiaomi a son très populaire Redmi Note 11 à prix réduit. C’est à 190 €.





Les offres de Samsung vous obligent à cliquer sur le bon pour retirer de l’argent du prix demandé. Le Galaxy S22 est à 839 €, à partir duquel vous pouvez réduire 120 € pour un résultat de 719 €.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra obtient un Bon d’achat de 120 € pour un prix final de 1 119 €. Le prix du Galaxy Z Fold4 est réduit par un Bon d’achat de 200 € pour un prix demandé de 1 599 €.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 est jusqu’à 982 €.





Le modèle Bluetooth de la Galaxy Watch5 est -13% à 259€.





Passons à Sony. Le prix du Xperia 1 IV est en baisse de -14% à 1 199€. Le Xperia 5 IV est -10% à 949€.





Le Realme 9 Pro+ est -19% à 306€tandis que le Realme 9 est -18% à 229€.





Le OnePlus 10 Pro est -8% pour le modèle 8/128Go à 669€ et -13% pour le modèle 12/256Go à 745€.





Le modèle 12/256 Go du OnePlus Nord 2 est -9% à 337€tandis que le modèle 8/128 Go du Nord 2T est -13% à 293€ et le 12/256 Go est -14% à 356€.





