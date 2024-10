Voici les meilleures offres de jeux au Canada pour le Prime Big Deals Day 2024

La promotion Prime Big Deal Days d’Amazon est officiellement en cours, offrant aux membres Prime des économies exclusives sur toutes sortes de produits.

À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est l’occasion idéale pour faire quelques emplettes en avant-première. Bien sûr, parfois, on a aussi envie de se faire plaisir. Dans les deux cas, les produits de jeux sont toujours une bonne option, et à cet égard, il existe des offres solides.

Certains des points forts du jeu Prime Big Deal Days incluent les consoles PS5, Prince of Persia : La couronne perdue (l’un des meilleurs jeux de cette année) et Sea of ​​Stars (l’un des dernier meilleurs jeux de l’année) du Sabotage de Québec.

Il convient de noter que certains autres produits sont répertoriés comme des offres, mais ils ne le sont pas en réalité. Par exemple, le Changer et Changer l’OLED ont les prix de vente respectifs de 449 $ et 399 $ (en baisse par rapport à 553 $ et 503 $), mais il ne s’agit en fait que du PDSF normal pour les deux produits.

La liste complète des promotions de jeux Prime Big Deal Days est disponible ici.

Crédit image : Ubisoft