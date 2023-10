Voici les meilleures offres Apple iPad Prime Day

Le dernier volet d’Amazon Prime Day est à nos portes et nous avons réussi à mettre en file d’attente quelques-unes des meilleures offres sur les iPad Apple que nous avons pu trouver. Ceux-ci sont classés sans ordre particulier et couvrent les marchés britannique, allemand et indien. Gardez à l’esprit que ces remises varient selon les pays et parfois même entre les options de couleurs du modèle spécifique que vous recherchez.

L’iPad de base (2022) est l’iPad le plus abordable de la liste et propose un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, un chipset Apple A14 Bionic et quatre haut-parleurs tout en prenant également en charge le tout dernier iPadOS 17.





Vous pouvez également envisager l’iPad Mini (2021) qui est la tablette actuelle la plus compacte d’Apple. Le petit mais puissant iPad contient un chipset Apple A15 Bionic, un écran Liquid Retina de 8,3 pouces et prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération.





Si vous recherchez des tâches plus exigeantes, il existe l’iPad Air (2022) qui propose un écran laminé de 10,9 pouces, un chipset Apple M1 et une batterie de 28,6 Wh.





Les iPad Pro 11 et 12.9 sont également proposés avec leurs chipsets M2, leurs écrans ProMotion et leurs scanners TOF 3D LiDAR.









Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.