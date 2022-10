Voici les meilleures offres

La “Prime Early Access Sale” de deux jours d’Amazon est en cours.

Recherchez des remises importantes sur les appareils Amazon, tels que le streamer Kindle, Echo et Fire TV, et ses vêtements de marque privée, selon Julie Ramhold, analyste des consommateurs chez DealNews.com.

Dans le cadre de la vente, le téléviseur intelligent Fire 55 pouces 4K avec Alexa mains libres est à 80% de réduction et certains appareils Echo sont à 55% de réduction, selon Amazon.

Au-delà des propres marques d’Amazon, d’autres offres incluent la moitié des écouteurs, des haut-parleurs et des écouteurs de Sony et Bose, 50 % de réduction sur les jouets Hasbro, certains ordinateurs portables de Dell et HP en baisse de 35 %, les foyers Solo Stove à 30 % de réduction, 30 % de réduction sur Hydro Bouteilles d’eau Flask et 15% de réduction sur les vélos Peloton. Select de CNBC a un tour d’horizon complet des meilleures offres Amazon Prime Day.

Contrairement au Prime Day de juillet, Amazon propose plus de suggestions de cadeaux ce mois-ci – avec plus d’offres sur des marques bien connues, telles que Lego, Barbie et Sony – plutôt que sur des articles ménagers.

“Ils essaieront de frapper tous les gros cadeaux de vacances: décoration intérieure, vêtements, accessoires et jouets de marque, jouets, jouets”, a déclaré Casey Runyan, rédacteur en chef du marché à prix réduits en ligne Brad’s Deals.

“Le Prime Day d’été était très dentifrice; ce n’est pas la même chose que d’acheter ce super appareil de cuisine ou ce jouet chaud”, a ajouté Runyan.

Même le manteau Amazon est de retour et a baissé de 30 %.