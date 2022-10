Voici les meilleures offres

Vente Prime Early Access d’Amazon: ce qui est en magasin

Attendez-vous à trouver les meilleures remises sur les appareils Amazon, tels que le streamer Kindle, Echo et Fire TV, et ses vêtements de marque privée, selon Julie Ramhold, analyste des consommateurs chez DealNews.com. Déjà, Amazon a déclaré que le téléviseur intelligent Fire 55 pouces 4K avec Alexa mains libres serait à 80% et que certains appareils Echo seraient réduits de 55%. Au-delà des propres marques d’Amazon, d’autres offres incluent la moitié des écouteurs, des haut-parleurs et des écouteurs de Sony et Bose, certains ordinateurs portables de Dell et HP ont baissé de 35%, les foyers Solo Stove pour 30% de réduction et 15% de réduction sur les vélos Peloton. Contrairement au Prime Day de juillet, Amazon propose plus de suggestions de cadeaux ce mois-ci – avec plus d’offres sur des marques bien connues, telles que Hasbro, Lego, Barbie et Sony – plutôt que sur des articles ménagers. “Ils essaieront de toucher tous les gros cadeaux des Fêtes : la décoration intérieure, les vêtements, les accessoires et jouets de marque, les jouets, les jouets”, a déclaré Casey Runyan, rédacteur en chef du marché à prix réduits en ligne Brad’s Deals. “Le Prime Day d’été était très dentifrice; ce n’est pas la même chose que d’acheter ce super appareil de cuisine ou ce jouet chaud”, a ajouté Runyan. Même le Le manteau Amazon est de retour et a baissé de 30 %.

Le “manteau Amazon” du label chinois Orolay est devenu viral sur les réseaux sociaux. Orolay

De nouvelles offres tomberont toutes les 30 minutes. Lorsqu’une offre est en ligne, ajoutez immédiatement l’article à votre panier. Certains articles se vendront rapidement, a déclaré Ramhold. Cependant, pour profiter des offres Prime Day, vous devez être membre d’Amazon Prime. Vous pouvez vous inscrire pour un abonnement mensuel ou un essai gratuit de 30 jours. Les chasseurs de bonnes affaires devraient se méfier de la promotion mensuelle, a averti Ramhold, car elle ne s’étendra pas au Black Friday. “En organisant cet événement de premier jour en octobre, Amazon a effectivement assuré que les gens devront payer s’ils veulent faire leurs achats en novembre”, a déclaré Ramhold. L’adhésion annuelle Prime s’accompagne également d’un hic puisque le géant de la vente au détail a augmenté le prix à 139 $ contre 119 $ plus tôt cette année.

Target, Walmart et d’autres concurrents lancent des ventes anticipées

Les meilleures affaires ne sont pas exclusives à Amazon ; d’autres grands noms lancent également leurs propres ventes de vacances ce mois-ci. “Les détaillants de toutes les catégories profitent du fait que les acheteurs sont à la recherche d’offres pendant cette période pour créer leurs propres événements afin de déplacer les stocks et de gagner du volume sur Amazon”, a déclaré Kristen Gall, experte en vente au détail et en shopping chez Rakuten. Voici un aperçu de certains des autres événements de vente qui se déroulent actuellement. Cible

Walmart organise un événement “Rollbacks and More” du 10 au 13 octobre, qui commencera avant et se terminera après la vente d’Amazon et comprendra des réductions sur les meilleurs cadeaux et appareils électroniques, la maison, les jouets et les vêtements.

La vente "Fab Fall" se déroule jusqu'au 10 octobre, avec des économies allant jusqu'à 60% et des bonus en espèces supplémentaires pour les membres fidèles.

a leur Deal Dash de deux jours les 11 et 12 octobre, avec 20% de réduction supplémentaire sur la marchandise déjà réduite.

L'événement d'économies d'automne de est en cours, avec des réductions allant jusqu'à 50 % sur presque tout, plus 20 % supplémentaires sur un article et 15 $ de réduction sur un achat de plus de 50 $.

Les ventes commençant plus tôt, les détaillants espèrent attirer les acheteurs avec des promotions bien avant le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, alors que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les prix plus élevés. En fait, de nombreux consommateurs ont déjà commencé à acheter des cadeaux pour les fêtes, selon des études – et près d’un sur trois achètera ce tour de la vente Prime, selon un récent rapport de la société d’études de marché Numerator. Les craintes que les prix n’augmentent qu’à partir d’ici ont motivé plus de gens, selon un rapport distinct de la National Retail Federation. Environ 44 % des acheteurs ont déclaré qu’il était préférable d’acheter des cadeaux maintenant, car ces articles pourraient être plus chers avant la fin de l’année.

Comment obtenir les meilleures offres sur les cadeaux de vacances