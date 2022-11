Voici les meilleures façons de payer le Black Friday

De plus en plus d’Américains éprouvent des difficultés financières au moment même où la haute saison des achats passe à la vitesse supérieure.

La plupart des Américains comptent sur le crédit en raison de la commodité, ainsi que des programmes de récompenses et de protection des acheteurs. En ce qui concerne les achats des Fêtes, les cartes de remise en argent ou de récompenses offrent un bonus supplémentaire de 2 % ou plus dans certaines catégories.

“La carte de crédit est l’étalon-or en termes de récompenses et de protection des acheteurs, mais les taux d’intérêt sont un énorme inconvénient”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate et Creditcards.com. “La plus grande chose qui m’inquiéterait, c’est la dette. “

Cependant, les taux d’intérêt des cartes de crédit sont à des niveaux record et ne font que monter à mesure que la Réserve fédérale augmente ses taux dans le but de freiner l’inflation élevée. Avec des taux annuels en pourcentage proches de 20%, voire 30% sur certaines cartes de détail, accumuler une dette de carte de crédit coûtera cher. (Vous êtes endetté ? Suivez ces étapes pour aider à réduire les soldes des comptes à taux d’intérêt élevé.)

La possibilité d’étaler un achat sans intérêt offre un net avantage par rapport aux cartes de crédit. Cependant, études ont également montré que l’achat à tempérament pouvait inciter les consommateurs à dépenser plus qu’ils ne pouvaient se le permettre. De plus, certains utilisateurs disent que faire un retour – ce qui est essentiel lorsqu’il s’agit de cadeaux de vacances – pourrait être plus délicat avec ce mode de paiement.

Cette saison, davantage de consommateurs auront la possibilité d’acheter maintenant et de payer plus tard lors de leurs achats en ligne chez des détaillants comme Cible , Walmart et Amazon, et de nombreux fournisseurs ont également des extensions de navigateur, que vous pouvez télécharger et appliquer à tout achat en ligne. Ensuite, il y a les applications, qui vous permettent également d’utiliser des paiements échelonnés lorsque vous achetez des choses en personne, tout comme vous utiliseriez Apple Pay.

Mais pour l’instant, les prêts BNPL ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les cartes de crédit ou de débit et il y a moins d’achat protections, y compris la possibilité de contester des frais si vous avez acheté un bien ou un service qui n’a pas été livré comme promis.