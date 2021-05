Voici les limites de cotisation au compte d’épargne santé 2022

Les Américains seront en mesure de ranger plus d’argent dans des comptes d’épargne santé l’année prochaine.

Les personnes bénéficiant d’une couverture autonome pourront économiser jusqu’à 3650 $ dans une HSA en 2022, l’IRS annoncé Lundi. Ceux qui ont une couverture familiale pourront économiser 7 300 $.

Les HSA sont des comptes fiscalement avantageux disponibles pour les personnes inscrites à un plan de santé à franchise élevée.

Ces plafonds de cotisation correspondent à une augmentation de 50 $ et de 100 $ pour la protection individuelle et familiale, respectivement, par rapport aux maximums de la HSA pour 2021. L’IRS a relevé les limites pour tenir compte de l’inflation.