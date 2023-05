Voici les intronisés au Panthéon de la musique canadienne

La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la musique canadienne 2023 a eu lieu jeudi au Studio Bell à Calgary, mettant en lumière quatre actes musicaux très différents avec des carrières canadiennes légendaires au cours de l’événement.

L’animatrice de CBC Music et mezzo-soprano Julia Nesrallah était la MC de la cérémonie, la deuxième du genre. Elle a présenté les intronisés de la soirée : le pianiste de jazz Oliver Jones, la chanteuse québécoise Diane Dufresne, la vedette country Terri Clark et le groupe rock Trooper.

À la suite d’une représentation traditionnelle par l’aîné Blackfoot et gardien du savoir Eldon Weasel Child, Jones a été le premier à être honoré.

Sa collaboratrice de longue date, la chanteuse de jazz américaine basée à Montréal Renee Lee, lui a rendu hommage – notant son humanitarisme, son dévouement à la famille et sa volonté d’encadrer de jeunes musiciens – lorsqu’elle l’a intronisé dans la salle.

« Quiconque a eu le privilège de jouer aux côtés d’Oliver est obligé d’atteindre son plus haut potentiel », a-t-elle déclaré.

Jones se souvient de sa carrière légendaire

Jones est né dans le quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal et a donné son premier spectacle à l’église Union United à proximité. Bien qu’il ait consacré une grande partie de sa jeunesse au jazz – à l’âge de neuf ans, il se produisait dans toute la ville – ce n’est qu’à 49 ans que Jones s’est lancé dans la carrière légendaire pour laquelle il est maintenant connu.

« C’est un honneur tellement merveilleux et immense, et je suis honoré de recevoir ce prix », a déclaré Jones en prenant la parole.

« Mon premier concert a eu lieu il y a exactement 84 ans », a déclaré l’homme de 88 ans sous les applaudissements. « Et je n’aurais jamais imaginé que cela mènerait à l’incroyable carrière que j’ai eue. »

Il a dit à la foule qu’il avait promis à l’Union United Church, où a eu lieu cette première représentation, que s’il vit jusqu’à 100 ans, il sortira de nouveau de sa retraite. Jones a pris sa retraite en 2000, pour reprendre le spectacle après un spectacle avec son ami d’enfance, la légende du jazz montréalais Oscar Peterson.

Il a parlé de feu Daisy Peterson – la sœur d’Oscar – qui lui a appris le piano et « m’a encouragé à exceller ».

Après le discours de Jones, Lee et le pianiste canadien hongrois Robi Botos se sont produits.

Dufresne intronisé, Lightfoot se souvient

La chanteuse québécoise Diane Dufresne se produit à Québec le 3 juillet 2008. « Merci au public de faire partie de ma vie », a-t-elle déclaré lors de son discours lors de la cérémonie d’intronisation. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

Ecrivain-interprète québécois et ancien animateur de Radio-Canada Josée Thibeault est ensuite montée sur scène pour présenter la prochaine intronisée, Dufresne, la rockeuse québécoise qu’elle a décrite comme une « chanteuse, peintre, écrivaine, pionnière ».

Dufresne, avec ses costumes sauvages et son style vocal distinct, est devenue l’une des voix rock déterminantes de la province dans les années 70 et 80. Son succès s’étend rapidement à la France.

Dufresne, prononçant son discours entièrement en français, s’est dite fière d’être intronisée en tant que Québécoise francophone.

« Merci au public de faire partie de ma vie », a-t-elle déclaré.

Elle est ensuite montée sur scène pour interpréter sa chanson Partager les anges.

Après la performance de Dufresne, Nesrallah a rendu hommage au regretté auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Lightfoot, décédé le 1er mai. Les chansons de Lightfoot se sont gravées « dans la conscience nationale », a-t-elle déclaré.

« Il est si important que nous reconnaissions et appréciions les artistes qui écrivent l’histoire de ce pays à travers la chanson. »

Discours touchant de Terri Clark

La chanteuse canadienne de musique country Terri Clark a prononcé le discours le plus émouvant de la soirée. (Ryan Nolan/Soumis par Charlotte Thompson/Red Umbrella PR)

Jann Arden a présenté son amie de 25 ans, la vedette country Terri Clark, une vedette internationale qui a quitté Medicine Hat, en Alberta, pour poursuivre ses rêves de musique country.

« Elle pouvait divertir les gens heure après heure après heure », a déclaré Arden à propos des débuts de Hart à Nashville, où elle a déménagé pour lancer sa carrière.

Clark est montée sur scène et a prononcé le discours le plus émouvant de la soirée, rappelant un road trip qu’elle avait fait avec sa défunte mère à l’adolescence pour un concours de musique de Calgary qu’elle avait perdu – pour découvrir 10 ans plus tard qu’elle avait gagné mais a été disqualifié de la compétition, qui était parrainée par Budweiser, pour être mineur.

« Ce n’est vraiment pas à propos de moi. Il s’agit de l’esprit humain et du rêve, de la persévérance et de l’utilisation de ces barrages routiers comme blocs de construction et de ne pas les laisser vous arrêter. » Clark a ensuite interprété sa chanson de 2000 Sans peur.

Le soldat effectue Élevez un peu d’enfer

Le groupe de Vancouver Trooper se produit à l’émission 90 Minutes Live de CBC en 1977. Les membres fondateurs Ra McGuire et Brian Smith sont montés sur scène jeudi soir pour remercier leurs familles, les membres du groupe et leurs fans. (90 minutes en direct/archives de la SRC)

L’humoriste Rick Mercer est ensuite monté sur le podium pour présenter le groupe rock de Vancouver Trooper, qu’il a qualifié de plus grand groupe canadien : « un élément fondateur de la bande originale du pays ».

« Etant donné la chance de refaire Trooper, je choisirais de refaire Trooper avec toi, mon ami », a déclaré le membre fondateur Ra ​​McGuire à son co-fondateur, Brian Smith. Tous deux étaient sur scène pour recevoir le prix.

Entre autres associés du groupe, McGuire a remercié ses principaux membres Scott Brown, Clayton Hill, Paul Gogo, Steve Crane et David Steele, qui ont rejoint le groupe après la retraite de McGuire et Smith.

Smith, montant sur le podium, s’est adressé aux fans du groupe : « Nous sommes vraiment chanceux d’avoir les meilleurs fans du monde. Nos fans sont ceux qui gardent nos chansons vivantes et pertinentes. »

Leur chanson Élevez un petit enfer est devenu un hymne emblématique lors de performances bruyantes et époustouflantes à travers le pays, où ils ont parcouru tous les coins et recoins. Ils l’ont interprété après leur intronisation sous une standing ovation.

À la fin de la soirée, Nesrallah a invité les intronisés à placer leurs plaques sur le Panthéon de la musique canadienne.