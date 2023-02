Voici les infographies officielles de Samsung pour les téléphones Galaxy S23 et les ordinateurs portables Book3

C’est un grand jour pour Samsung aujourd’hui, car la société coréenne a officiellement dévoilé ses derniers smartphones phares – les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra – ainsi que ses derniers ordinateurs portables phares – les Galaxy Book3 Pro, Pro 360 et Ultra. Ce sont certainement beaucoup d’appareils, mais heureusement, Samsung a publié quelques infographies sur ses nouveaux produits, qui indiquent les informations les plus importantes à leur sujet sous une forme très facile à digérer.

Commençons donc par le roi incontesté de la présentation de Samsung, le smartphone Galaxy S23 Ultra. Il obtient sa propre infographie, sans surprise, et tout est question de photographie et de performances de jeu.

Ensuite, les Galaxy S23 et S23+ partagent une infographie, car ils partagent également la plupart de leurs spécifications. Comment approprié! Une fois de plus, les caméras sont à l’avant-plan, mais le chipset sur mesure est également mentionné.

Saviez-vous que la famille Galaxy S23 a été “conçue en pensant à la planète” ? Eh bien, maintenant vous le faites. Ces appareils utilisent plus de matériaux recyclés que n’importe quel smartphone Galaxy à ce jour.

Le premier ordinateur portable de Samsung est le nouveau Galaxy Book3 Ultra, qui apporte l’idée Ultra à une nouvelle gamme de produits. Vous pouvez vous attendre à des “performances ultra-élevées” avec celui-ci, ainsi qu’à une expérience connectée transparente entre l’ordinateur portable et le téléphone (Galaxy).

Sur cette même note, voici une infographie qui explique comment les nouveaux ordinateurs portables et téléphones de Samsung peuvent fonctionner ensemble de manière transparente.

Et enfin, tournons notre attention vers le Galaxy Book3 Pro et le Galaxy Book3 Pro 360, avec leurs écrans AMOLED exceptionnels et leur large gamme de ports.

Si vous êtes intéressé par le Galaxy S23, le Galaxy S23+ ou le Galaxy S23 Ultra, assurez-vous de lire notre revue pratique fraîchement préparée.