Voici les gagnants du Photographe animalier de l’année » Explorersweb

Le Canadien Shane Gross a remporté le concours annuel du photographe animalier de l’année avec son image rétroéclairée de têtards sous l’eau. Gross a battu une rude concurrence parmi un nombre record de 59 228 candidatures pour remporter le prix.

Photojournaliste spécialisé dans la conservation marine, son image montre un essaim de têtards de crapauds occidentaux noirs et dorés se déplaçant à travers les tiges des nénuphars. C’est la première fois que l’espèce participe à la compétition.

Gross a pris la photo alors qu’il nageait dans le lac Cedar, sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Seulement un pour cent des têtards atteignent l’âge adulte.

« Le jury a été captivé par le mélange de lumière, d’énergie et de connectivité entre l’environnement et les têtards », a expliqué Kathy Moran, présidente du jury du photographe animalier de l’année.

Autres gagnants

Le jeune photographe animalier de l’année a été décerné à Alexis Tinker-Tsavalas d’Allemagne pour sa photo macro d’un collembole couleur framboise se dirigeant vers la moisissure visqueuse.

Les collemboles sont de minuscules créatures de quelques millimètres de long seulement, connues pour leur rythme rapide et leurs capacités de saut. Pour créer l’image finale, Tinker-Tsavalas a pris 36 images à des focales légèrement différentes. Il les a ensuite combinés pour créer cette incroyable photo.

« Voir une image macro de deux espèces photographiées sur le sol forestier, avec une telle habileté, est exceptionnel », a déclaré Moran.

C’est le 60e anniversaire du prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year organisé par le Natural History Museum de Londres. En même temps qu’il nommait les deux grands gagnants, le jury composé de juges a récompensé le vainqueur de chacune des 18 catégories du concours. Une exposition de 100 images qui a remporté des éloges et des récompenses est maintenant exposé au musée. «