Voici les gagnants du concours de photographie Art of Building 2023 | Nouvelles

Le Institut agréé du bâtiment (CIOB) a annoncé les gagnants de l’édition 2023 de son concours annuel Concours de photographie Art de bâtir.

Chaque année depuis 2010, deux lauréats du Choix du public et du jury sont sélectionnés parmi un champ international de candidatures ouvert aux photographes amateurs et professionnels de l’environnement bâti. Un vote du public détermine le gagnant de la première catégorie. Tous deux reçoivent un prix en espèces de 1 500 £ (1 900 USD) pour leur excellence et sont rejoints par des finalistes dans chacune des trois catégories : architecture, conservation et patrimoine, et interaction humaine.

Le CIOB déclare : « Nous défendons la science, l’éthique et la pratique de l’environnement bâti à travers le monde. […] C’est le concours Art of Building qui célèbre la créativité de l’industrie, la passion des personnes qui y travaillent et l’impact de leur travail sur ceux qui utilisent la construction finale. »

Faites défiler vers le bas pour voir la liste des gagnants du concours 2023.

Gagnant du choix du public: Mosquée nationale du Bangladesh (couverture)

Photographe: Azim KhanRonnie

Commentaires du photographe : « Des milliers de personnes se rassemblent pour prier sur plusieurs étages de l’une des plus grandes mosquées du monde. On peut voir ceux qui participent aux prières de groupe soigneusement alignés alors qu’ils se lèvent, s’assoient, s’agenouillent et s’inclinent pendant les prières. La mosquée du Bangladesh peut accueillir jusqu’à 40 000 personnes, y compris dans l’espace extérieur.”