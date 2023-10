Si vous possédez un iPhone pris en charge, comme l’iPhone 15, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour du logiciel iOS 17 d’Apple. Le nouvel iPhone OS apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités aux iPhones, comme le mode veille, des widgets interactifs, des affiches de contact en plein écran pour les appels téléphoniques, une correction automatique améliorée et plus personnalisée et bien plus encore.

Bien que la plupart de ces fonctionnalités soient les bienvenues, si vous êtes comme moi, vous ne le ferez peut-être pas amour chaque nouvelle offre d’iOS 17. Parfois, je ne veux pas de changement, surtout quand c’est très drastique, parce que je m’habitue à une façon de faire certaines choses.

Je n’étais pas fan du nouveau bouton de recherche en bas de chaque page d’accueil lors de la mise à niveau vers iOS 16, car je le déclenchais accidentellement à tout moment. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise fonctionnalité, mais personnellement, je ne l’ai pas aimé.

Et avec iOS 17, il y a aussi quelques fonctionnalités dont je ne suis pas un grand fan. Si vous souhaitez en savoir plus sur certains paramètres d’iOS 17 que je trouve parfois ennuyeux, continuez à lire. Et le meilleur de tout, il existe un « correctif » pour chacun d’eux, de sorte que vous pouvez soit vous en débarrasser, soit au moins ne plus jamais avoir à vous en occuper.

Empêchez NameDrop de partager automatiquement vos informations de contact

La nouvelle fonctionnalité NameDrop sur iOS 17 vous permet d’échanger rapidement des informations de contact via AirDrop simplement en rapprochant votre iPhone d’un autre iPhone ou d’une Apple Watch. Votre nom et votre affiche de contact (également nouveau avec iOS 17) sont partagés avec NameDrop, ainsi que votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et d’autres informations.

Cependant, certaines personnes ont eu problèmes avec NameDrop partager des informations quand ils ne le souhaitent pas. Par exemple, si vous placez votre iPhone à proximité d’un autre iPhone en général, NameDrop peut tenter de transférer vos informations de contact. Si vous transportez deux iPhones dans votre sac – un personnel et l’autre professionnel – NameDrop pourrait tenter de partager des informations de contact entre les deux, ce qui peut être ennuyeux lorsque vous n’essayez pas d’utiliser cette fonctionnalité volontairement.

Heureusement, il existe un moyen simple de désactiver complètement NameDrop. Dans le Paramètres candidature, rendez-vous sur Général > Largage aérien et désactiver Rassembler les appareils. Une fois la fonctionnalité désactivée, vous ne pourrez plus échanger de numéros et d’informations via NameDrop.

Vous pouvez partager des photos via AirDrop et à proximité, de sorte que cela sera également désactivé lorsque ce paramètre est désactivé. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Masquer les notifications en veille

La fonction StandBy est sans doute l’une des plus grandes nouveautés iOS 17 de l’iPhone, transformant votre téléphone en un écran intelligent lorsqu’il se charge horizontalement et affichant des informations, comme l’heure, votre calendrier, vos photos et vos notifications, dans de grands blocs faciles à afficher. voir. StandBy est un excellent moyen d’absorber rapidement des informations en jetant un coup d’œil sur votre téléphone, mais s’il y a des gens autour et que vous souhaitez garder certaines de vos informations privées, vous ne souhaiterez peut-être pas que StandBy affiche des notifications.

Dans Paramètres > Attendredésactivez Afficher les notifications. Désormais, lorsque vous êtes en mode veille, vous ne verrez pas toutes vos notifications affichées. Les notifications critiques, comme les urgences météorologiques, seront toujours affichées en mode veille.

Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

Vous pouvez également masquer les aperçus des notifications au lieu de la notification entière. De cette façon, vous pouvez toujours voir quelles notifications vous recevez, vous ne pouvez tout simplement pas consulter les détails exacts à moins d’appuyer sur la notification. Pour que cela fonctionne, vous devrez activer Afficher les notificationsaussi bien que Afficher l’aperçu en haut uniquement réglage en dessous.

Empêchez Siri de s’activer si facilement

Siri a reçu quelques changements majeurs dans iOS 17, notamment la possibilité d’activer l’assistant vocal en disant uniquement « Siri » – plus besoin de « hé ». C’est un moyen plus simple d’ouvrir rapidement une application ou d’exécuter un raccourci avec simplement votre voix, mais en même temps, vous pourriez accidentellement déclencher Siri plus souvent, car le nouveau déclencheur n’est plus qu’un seul mot.

Si vous souhaitez revenir à Siri activé uniquement lorsque vous dites « Hey Siri » et pas seulement « Siri », allez dans Paramètres > Siri et recherche > Écouter et choisis le solo « Salut Siri » option. Votre iPhone n’activera plus Siri simplement lorsque vous dites « Siri ».

Vous pouvez également simplement éteindre le « Écouter » fonctionnalité. Captures d’écran de Nelson Aguilar/CNET

