Voici les faits saillants du roadshow virtuel de Robinhood

À la manière typique de Robinhood, l’application de négociation d’actions a organisé samedi un roadshow virtuel non conventionnel. Plutôt que de tenir l’événement derrière les portes des banquiers d’investissement et des fonds spéculatifs, comme c’est généralement le cas, l’événement s’est démocratisé alors que la direction de Robinhood répondait aux questions des investisseurs ordinaires.

Robinhood recherche une valorisation boursière pouvant atteindre 35 milliards de dollars lors de son prochain appel public à l’épargne, qui est attendu dès cette semaine. La société – qui prévoit de négocier sous le symbole HOOD sur le Nasdaq – propose 55 millions d’actions, qu’elle tentera de vendre dans une fourchette de 38 $ à 42 $ pièce.

Au cours de la tournée en direct, les co-fondateurs de Robinhood – le PDG Vlad Tenev, le directeur de la création Baiju Bhatt et le directeur financier Jason Warnick – ont présenté la valeur à long terme de l’entreprise et jonglé avec les questions d’un groupe de 2 000 sur l’investissement de détail, le paiement du flux de commandes, diversification des revenus et plus encore. Tenev a même posé une question sur sa planète préférée, Vénus.

Malgré l’avertissement d’un ralentissement potentiel du boom du commerce de détail, Robinhood – qui prévoit d’avoir 22,5 millions de comptes au deuxième trimestre – est optimiste quant à l’avenir de l’investissement individuel.

« Nous pensons que l’investissement de détail est une tendance qui est là pour rester. Si vous regardez les données, la croissance du commerce de détail a en fait commencé des années avant notre lancement. Notre contribution a vraiment été d’accélérer le processus », a déclaré Warnick.

Robinhood a été fondée en 2013 par Tenev et Bhatt et propose le trading d’actions, de crypto-monnaies et d’options, ainsi que des comptes de gestion de trésorerie. Les dirigeants ont déclaré que plus de 80% des clients de Robinhood provenaient du bouche à oreille du programme de référence de l’entreprise. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les actifs en conservation atteignent plus de 100 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les dirigeants ont répondu à plusieurs questions sur la source de revenus de Robinhood, qui provient d’environ 75 % de l’argent que les sociétés de courtage reçoivent pour diriger les transactions des clients vers les teneurs de marché ou pour payer le flux d’ordres. Warnick a déclaré que Robinhood recevait en moyenne 2,5 cents pour chaque 100 $ échangés. Tenev a également ajouté que les clients ont négocié en moyenne 7 fois par jour en 2020.

« Nous pensons que le paiement du flux de commandes est une meilleure affaire pour nos clients, par rapport à l’ancienne structure de commission. Cela permet aux investisseurs d’investir de plus petits montants sans avoir à se soucier du coût des commissions », a déclaré Warnick.

Cependant, Warnick a déclaré que Robinhood souhaitait être pleinement engagé dans la discussion réglementaire et politique sur le PFOF. Il a déclaré que si le modèle PFOF changeait, Robinhood et l’industrie seraient en mesure de s’adapter.

En attendant, l’application de négociation d’actions privilégiée par les millénaires s’efforce de diversifier ses sources de revenus en adoptant une activité de prêt de titres, en ajoutant une carte de débit, en améliorant Robinhood Gold et en se développant à l’international.

Robinhood cherche également, en raison de la demande des clients, à ajouter des comptes IRA et Roth IRA.

« Nous voulons transformer les nouveaux investisseurs en investisseurs à long terme », a déclaré Tenev. Il a ajouté que plus de 50% des clients de Robinhood sont des investisseurs pour la première fois.

L’application de négociation d’actions réserve également 20% à 35% de ses actions IPO à ses propres clients, ce qui, selon Tenev, sera l’une des plus importantes allocations de détail jamais réalisées.

Robinhood n’a pas l’intention de verser un dividende lorsqu’il arrivera sur les marchés publics, ce qui, selon la direction, est courant pour les entreprises à croissance rapide.