Voici les faits saillants du rapport sur le PIB d’aujourd’hui

Les dépenses de consommation qui alimente la majorité de l’économie, a augmenté de 1% sur une base annualisée, un ralentissement marqué par rapport aux mois précédents, les achats de biens ayant diminué et les dépenses de services n’ayant augmenté que modérément.

Construction de maison également appelé investissement fixe résidentiel, a chuté de 14% en rythme annuel sous le poids de la hausse des taux d’intérêt, qui a mis les hypothèques hors de portée d’un plus grand nombre d’acheteurs potentiels.

Inventaires , qui mesurent la quantité de choses qui ont été produites ou importées mais pas encore vendues, ont fait baisser le nombre total de plus de deux points de pourcentage sur une base annuelle. Les entreprises ont encore accru leurs stocks au deuxième trimestre, mais plus lentement qu’au premier, ce qui a pesé sur la croissance globale.

Création d’entreprise, connu sous le nom d’investissement fixe dans les structures non résidentielles, a chuté de 11,7% sur une base annuelle, alors que la construction d’usines et d’entrepôts – également un secteur sensible aux taux d’intérêt – a ralenti.