Voici les états où les recomptages sont probables

Suivez le blog en direct de CNBC couvrant mardi élections de mi-mandat ici.

L’équilibre des pouvoirs au sein du Congrès étroitement contrôlé pourrait ne pas être connu à la clôture des sondages à travers l’Amérique mardi soir.

Plusieurs États ont des lois qui exigent des recomptages automatiques dans les courses serrées. Plusieurs candidats républicains ont déjà déclaré qu’ils prévoyaient de contester les résultats – s’ils perdent – ​​préparant les États-Unis pour une autre série de batailles juridiques controversées et interminables et racontent la course de 2020 dans laquelle l’ancien président Donald Trump prétend toujours à tort qu’il a gagné.

Les recomptages de cette course ont été effectués en Géorgie, en Arizona et au Wisconsin, tandis que les responsables électoraux ont vérifié les résultats au Texas, en Pennsylvanie et au Michigan.

Voici les États où des recomptages ou des audits susceptibles de retarder les résultats finaux sont probables en 2022 :