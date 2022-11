Voici les entreprises travaillant sur les produits phares alimentés par Snapdragon 8 Gen 2

Comme prévu, juste après que Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 2, un certain nombre d’entreprises se sont adressées à Weibo pour annoncer que leur prochain produit phare utilisera la nouvelle puce. Lors de l’annonce, Qualcomm a partagé une liste de marques travaillant sur un téléphone alimenté par la génération 2, mais certaines pourraient avoir besoin de plus de temps que d’autres. Voici ceux qui courent pour être les premiers sur le marché.

OnePlus s’ouvre sur une grande promesse – la série OnePlus 11 sera la première avec le Snapdragon 8 Gen 2 (plus de détails sur les rumeurs ici). Il n’entre pas dans les détails, nous ne savons donc pas à combien de téléphones nous attendre.

Xiaomi appelle également “premier”, nous pouvons donc nous attendre à ce que la série Xiaomi 13 arrive bientôt avec un chipset Gen 2. Va-t-il battre OnePlus sur le marché ? Difficile à dire pour l’instant, mais les premiers téléphones utilisant la nouvelle puce sortiront avant la fin de l’année.









OnePlus et Xiaomi travaillent sur les produits phares Snapdragon 8 Gen 2

Oppo jette également son chapeau dans le ring – l’Oppo Find X6 Pro sera alimenté par la nouvelle puce supérieure de Qualcomm (bien que le vanilla X6 puisse utiliser le 8+ Gen 1 à la place). Le message sur Weibo dit également “premier”, mais nous ne savons pas si cela signifie “premier de la famille” ou “tout premier”. Ils ne peuvent pas tous être les premiers.

Pendant ce temps, Motorola confirme que la série Moto X40 montera à bord du train Gen 2. Cela signifie que la série Edge 40 le sera également, du moins les modèles haut de gamme.









Les séries Oppo Find X6 et Motorola Moto X40 utiliseront la Gen 2

vivo veut également participer à l’action, donc la prochaine série X90 utilisera la nouvelle puce (le X90 Pro+ fonctionnait déjà sur Geekbench). Le Snapdragon 8 Gen 2 sera populaire auprès des téléphones de jeu, donc l’iQOO 11 l’utilisera également (et a également été comparé).









Les séries vivo X90 et iQOO 11 seront alimentées par le Snapdragon 8 Gen 2

Tout comme le Red Magic 8 Pro (et le modèle vanille, vraisemblablement). La société mère ZTE taquine également un nouveau produit phare, celui-ci devrait tomber sous la marque Axon (donc Axon 50). La série sœur reçoit la nouvelle puce, alors attendez-vous à la voir dans certains modèles nubia Z50.











Red Magic, ZTE et nubia travaillent également sur des produits phares alimentés par Gen 2

Vous vous souvenez de Meizu ? Il a traversé une période difficile, mais son compte Weibo affirme que la société travaille également sur un téléphone SD 8 Gen 2 (pour rappel, Meizu est maintenant sous l’aile de Geely, qui travaille sur le lancement d’une nouvelle société de smartphones) .







Meizu prévoit un retour avec un téléphone SD 8 Gen 2

Notez que ce ne sont que la première vague de lancements de Snapdragon 8 Gen 2, il y en a d’autres en cours. Vous trouverez ci-dessous la liste que Qualcomm a partagée lors de l’annonce de la nouvelle puce. Et même ce n’est pas complet car Samsung, par exemple, est absent et nous savons qu’il l’utilisera dans ses produits phares de 2023 (très probablement pour la série S et certainement pour la série Z).

