Voici les endroits les moins chers pour acheter et louer à Londres

Le prix moyen global de l’immobilier était de 304 626 £ (417 971 $) à Barking et Dagenham, ce qui coûte en moyenne 387 196 £ pour acheter une maison à trois chambres dans l’arrondissement et 256 033 £ pour acheter un appartement à deux chambres dans la région.

Les données de Knight Frank étaient basées sur ses propres recherches, ainsi que sur des chiffres qu’il a collectés sur le portail de recherche de propriétés britannique OnTheMarket.

Malgré les tendances immobilières induites par la pandémie, Knight Frank, responsable de la recherche résidentielle de Londres, Tom Bill, a déclaré à CNBC lors d’un appel téléphonique que « la carte thermique des prix des logements à Londres ressemble toujours à ce qu’elle était avant la pandémie », ces zones périphériques de la ville étant toujours le moins cher pour louer et acheter une propriété.

L’activité du marché du logement de Londres, comme celle de nombreuses grandes villes du monde, a souffert des restrictions de santé publique liées aux coronavirus, les gens étant invités à rester chez eux.

Au fur et à mesure que les restrictions se sont assouplies, donnant aux gens plus de liberté pour rentrer chez eux, il y a eu une légère augmentation de Les Londoniens cherchant à s’installer dans les zones rurales à la recherche de plus d’espace alors que la tendance au travail à domicile semblait se poursuivre à plus long terme.

Knight Frank’s Bill a noté cette tendance, soulignant que des régions comme Wimbledon, Dulwich et Richmond avaient connu l’une des plus fortes croissances des prix de l’immobilier au cours des 12 derniers mois, alors que les gens recherchaient plus d’espace et de verdure.

Pendant ce temps, Bill a déclaré que le loyer avait baissé de 14% à 15% dans certaines zones du centre de Londres, avec moins d’étudiants internationaux et de professionnels étrangers venant vivre dans la ville en raison des restrictions frontalières. Il pensait que cette baisse des prix avait peut-être permis à certains de se rapprocher un peu plus de la ville

Cependant, Bill a déclaré que la baisse des prix « atteignait son point bas maintenant » et avait « atteint ce point d’inflexion où elle reprenait ».