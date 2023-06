Voici les éléments clés à rechercher dans l’enquête Titan, selon les experts

Une semaine après que le monde a appris pour la première fois que le submersible Titan avait disparu en route vers l’épave du Titanic, les enquêteurs commencent à chercher des réponses sur comment et pourquoi il a implosé.

Des enquêtes sont en cours au Canada, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. La cartographie du fond marin et des champs de débris près du Titanic a commencé.

Tom Maddox, fondateur et PDG d’Underwater Forensic Investigators basé dans le New Jersey – une équipe qui travaille à recréer des scènes d’accident pour analyse et rapport – a déclaré que les débris au fond de l’océan aideront à brosser un tableau de ce qui aurait pu arriver au submersible.

« Le champ de débris lui-même raconte une histoire. Où se trouvent les pièces, à quelle distance elles se trouvent, dans quelle direction elles s’alignent », a déclaré Maddox à CBC News lundi.

« Tout comme un accident d’avion, ils peuvent essayer de réassembler le sous-marin pour assembler les pièces comme un puzzle afin de déterminer où se trouvait le point de défaillance. Dans le cas d’une implosion massive, ce ne sera pas une tâche facile car une grande partie de l’engin se serait désintégré.

Tom Maddox est le fondateur et PDG d’Underwater Forensic Investigators. Maddox faisait partie d’une expédition internationale sur le Titanic en 2005. (Heather Gillis/CBC)

Les cinq personnes qui se trouvaient à bord du submersible sont présumées mortes. Le contre-amiral de la Garde côtière américaine John Mauger, qui a dirigé l’équipe de recherche du navire la semaine dernière, s’est rendu à St. John’s pour parler avec les familles.

Eugen Abramovici, un ancien ingénieur aérospatial qui travaille dans l’analyse des défaillances – évaluation des matériaux et de leur défaillance – estime que les matériaux utilisés pour concevoir le submersible seront essentiels à l’enquête.

Le navire a été fabriqué avec une combinaison de titane et de fibre de carbone. Abramovici a déclaré que le titane est capable de résister à la pression à la profondeur du Titanic, mais que la fibre de carbone ne partage pas ces mêmes qualités.

« La fibre de carbone, qui est pratiquement 10 fois plus fine que le cheveu humain, a une grande résistance quand on l’écarte en traction, mais n’a pas une si grande résistance quand on la comprime. Et c’est exactement ce qui se passe dans cette situation », a-t-il déclaré lundi.

Abramovici a déclaré que la combinaison des deux matériaux spécifiques est problématique, en particulier avec la présence d’eau salée.

« [Carbon fibre and titanium] peut créer des courants électriques exactement comme la batterie de votre voiture. Ainsi les minuscules courants électriques se développent entre ces deux matériaux, [which] peut effectivement faire fondre ou détruire l’époxy », a-t-il déclaré.

Eugen Abramovici, un ancien ingénieur aérospatial qui travaille dans l’analyse des défaillances, affirme que les matériaux dont est fait le Titan et la façon dont il a été construit seront des facteurs clés de l’enquête internationale sur son implosion. (Heather Gillis/CBC)

La méthode de construction du navire sera également un facteur clé, a déclaré Abramovici.

Il pense que le submersible a probablement été fabriqué par enroulement filamentaire, le processus d’enroulement de fibre de carbone autour du cylindre du navire pour créer une tension et un joint étanche.

Les bobines de fibre de carbone sont souvent pré-époxy, a-t-il ajouté, qui commence à se solidifier à la seconde où elle est exposée à l’air. Dans un cas comme la construction du submersible, il craint que l’époxy ne se soit pas correctement lié à certaines couches de la fibre.

« Des couches entières de cette fibre se décolleront, se sépareront des autres couches », a-t-il déclaré. « Après chacune de ces plongées, ils auraient dû emmener le submersible dans une telle installation et passer toutes sortes de tests non destructifs pour s’assurer qu’il n’y a pas de fissures dans ce mur. »

Abramovici a déclaré que la fissuration de la fibre de carbone aurait probablement été progressive. Il a dit que cela validerait les affirmations des anciens passagers du Titan qui ont entendu des bruits de craquement pendant leurs plongées.

