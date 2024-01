Voici les effets de la consommation de beurre de cacahuète sur votre tour de taille

Si vous êtes fan de beurre de cacahuète, vous n’êtes certainement pas seul. Cette friandise crémeuse et salée est souvent recommandée par les diététistes professionnels comme complément riche en protéines aux smoothies aux fruits frais ou comme garniture savoureuse aux gâteaux de riz avec des tranches de banane. Deux cuillères à soupe de beurre de cacahuète fournissent environ neuf grammes de protéines et deux grammes de fibres. Cependant, trop de choses n’est jamais une bonne chose. C’est pourquoi nous avons parlé avec un expert qui explique exactement l’effet de la consommation de beurre de cacahuète sur votre tour de taille, ainsi que la façon de profiter sainement de cet aliment de base bien-aimé du garde-manger.

Continuez à lire pour en savoir plus, et lorsque vous avez terminé, assurez-vous de consulter ces 12 règles essentielles pour vous remettre en forme après une longue pause.

Qu’est-ce que manger du beurre de cacahuète peut faire à votre tour de taille ?

Il est essentiel de savourer vos aliments préférés, même les plus sains !, avec modération. Selon Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LDdiététiste et spécialiste certifié en diététique sportive qui siège à notre comité d’experts médicaux, “Manger trop de calories provenant de n’importe quel aliment, en particulier les aliments riches en matières grasses comme le beurre de cacahuète, les noix et l’avocat, peut contribuer à la prise de poids et affecter votre tour de taille. Le beurre de cacahuète est riche en nutriments, mais c’est aussi un aliment riche en calories, principalement parce qu’il contient une quantité importante de matières grasses. Bien qu’il soit une source de graisses monoinsaturées et polyinsaturées saines, ainsi que de protéines, il est important de le consommer avec modération. “6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

EN RELATION : 9 façons paresseuses de perdre du poids tout au long du mois

Les avantages et les inconvénients de manger du beurre de cacahuète :

Goodson partage quelques avantages et inconvénients de la consommation de beurre de cacahuète.

Surplus calorique : Si vous continuez à consommer plus de calories que ce dont votre corps a besoin, cette énergie supplémentaire se transforme en graisse. “Le beurre de cacahuète est relativement riche en calories, donc en consommer en excès peut contribuer à un surplus calorique, entraînant une prise de poids”, prévient Goodson. Cela nous amène à notre point suivant. Gain de poids: Le beurre de cacahuète contient des graisses saines, mais comme souligné précédemment, la modération est cruciale. “La suralimentation peut entraîner une consommation accrue de graisses saines et malsaines, contribuant ainsi à une prise de poids globale”, nous explique Goodson. Satiété: Même si le beurre de cacahuète contient des calories, il regorge également de protéines, ce qui peut vous rassasier et vous satisfaire.

EN RELATION: 10 meilleurs aliments surgelés à acheter chez Whole Foods pour perdre du poids

Comment intégrer le beurre de cacahuète dans une alimentation saine ?

Si vous souhaitez conserver une ligne mince, incorporer une variété d’aliments frais et sains dans votre alimentation et pratiquer la modération est la clé du jeu. “En tant que diététiste professionnelle, je mange du beurre de cacahuète tous les jours de ma vie, mais seulement environ 1,5 cuillère à soupe dans mes flocons d’avoine”, partage Goodson. “Il est donc possible que votre apport doive simplement correspondre à vos besoins caloriques quotidiens totaux. Parce que c’est délicieux, vous devez simplement faire attention à la quantité que vous mangez. Mesurer les aliments riches en calories comme le beurre de cacahuète peut être utile pour gérer les calories. “.