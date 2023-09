Voici les détails de l’augmentation des prix ESPN+ que vous devez connaître

Comme tous les autres services, ESPN+ a annoncé des augmentations de prix. Ces changements devraient entrer en vigueur le 12 octobre et pratiquement tous les forfaits qui vous permettent d’accéder à ESPN+ sont confrontés à des prix plus élevés.

Pour ceux qui paient au mois, votre prix passe à 10,99 $/mois (une augmentation de 1 $/mois). Les abonnés annuels reçoivent une augmentation jusqu’à 109,99 $/an (au lieu de 99 $/an), tandis que ceux qui utilisent le forfait Disney Basic vont jusqu’à 14,99 $/mois (augmentation de 2 $/mois) et le forfait Premium va jusqu’à 24,99 $/mois (5 $). /mois (augmentation).

Encore une fois, c’est le 12 octobre que ces changements entreront en vigueur.

Si vous avez hésité à obtenir ESPN+, vous souhaiterez peut-être obtenir ce forfait annuel au prix réduit d’ici le 11 octobre. Vous économiserez ainsi le plus d’argent.

Merde.