Voici les dernières nouvelles sur les cas de grippe et de COVID en Géorgie

Il a déclaré que même si les hospitalisations liées au COVID sont en baisse, ils voient toujours un « nombre modérément élevé » de patients COVID. Bien que les dernières tendances soient encourageantes, il a déclaré que les gens ne devraient pas baisser la garde, ajoutant qu’il n’était pas trop tard pour se faire vacciner.

Voici un aperçu des derniers chiffres sur les virus en circulation en Géorgie.

Hospitalisations liées au COVID : Le nombre d’hospitalisations liées au COVID en Géorgie pour la semaine se terminant le 20 janvier s’est élevé à 804, soit une baisse par rapport aux 928 de la semaine précédente, soit une baisse de 13 %.

Morts du covid: Les dernières données préliminaires sur les décès hebdomadaires dus au COVID en Géorgie font état de 21 décès dus au COVID pour la semaine se terminant le 20 janvier.

Les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus vulnérables aux maladies graves et aux complications liées au COVID. En Géorgie, 70 % des nouvelles hospitalisations liées au COVID au cours de la semaine se terminant le 30 décembre concernaient des personnes de 60 ans et plus.

Grippe et autres maladies respiratoires : L’activité grippale en Géorgie est en baisse constante et a chuté de façon spectaculaire depuis la fin de l’année dernière, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publique de Géorgie.

La Géorgie est toujours dans une « catégorie haute » pour l’activité grippale selon les derniers chiffres du CDC.

Le nombre de maladies a diminué après une hausse constante depuis la fin de l’année dernière, ce qui pourrait signifier que la saison de la grippe a atteint son apogée, selon les derniers chiffres du CDC et du ministère de la Santé publique de Géorgie.

Le dernier rapport sur la grippe en Géorgie pour la semaine se terminant le 20 janvier estime que le pourcentage de personnes consultant un médecin pour des symptômes pseudo-grippaux est tombé à 6,3 % au cours de la semaine se terminant le 20 janvier, contre 7 % la semaine précédente. Il s’agit d’une forte baisse par rapport à la semaine se terminant le 29 décembre, au cours de laquelle 11,1 % des personnes ont consulté un médecin pour des symptômes pseudo-grippaux.

Les données des visites chez le médecin sont basées sur le nombre de personnes se rendant chez le médecin et présentant des symptômes tels que fièvre, toux ou maux de gorge. Il peut s’agir de personnes souffrant de l’un des virus en circulation : grippe, coronavirus ou RSV. Sont également en circulation le rhume et l’infection bactérienne connue sous le nom de angine streptococcique, selon les médecins locaux.

Selon le ministère de la Santé publique de l’État, 148 personnes ont été hospitalisées pour la grippe au cours de la semaine terminée le 20 janvier dans la région métropolitaine d’Atlanta, qui comprend huit comtés, qui comprennent les comtés de Fulton, DeKalb, Clayton, Cobb, Douglas, Gwinnett, Rockdale et Newton. . C’est une baisse par rapport aux 187 de la semaine précédente.

Le nombre de décès liés à la grippe en Géorgie depuis le début de la saison a atteint 21 et comprend trois enfants, selon le dernier rapport du DPH. Les rapports de décès peuvent prendre des semaines et le nombre de décès peut être mis à jour et augmenté tout au long de la saison.