Voici les dernières nouvelles sportives de l’ACC de l’Associated Press | Sports nationaux

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Jawhar Jordan a couru pour un record de 143 verges, marquant sur des courses de 45 et 21 verges sur des possessions consécutives en seconde période, et le numéro 25 de Louisville a battu le numéro 10 de Notre Dame 33-20. Samedi soir. Louisville, à 6-0 pour son meilleur départ en 10 ans, s’est imposé dans une victoire signée de l’entraîneur de première année et ancien grand des Cardinals Jeff Brohm devant un record du stade de 59 081. Norte Dame (5-2) a perdu pour la deuxième fois en trois matchs. Il avait remporté 30 matchs consécutifs contre des adversaires de la Conférence de la côte atlantique. Les Fighting Irish ont converti l’échappé récupéré de Cam Hart en une avance de 10-7 sur le panier de 53 verges de Spencer Schrader au milieu du troisième quart avant que les Cardinals ne répondent avec le 44 verges de Brock Travelstead. Jordan a pris le relais avec des courses explosives.

MIAMI GARDENS, Floride (AP) – Haynes King a lancé une passe de touché de 44 verges à Christian Leary à deux secondes de la fin après que Miami ait retourné le ballon avec le match presque gagné, et Georgia Tech a assommé les Hurricanes, 17e, 23-20. le samedi soir. Georgia Tech a récupéré le ballon à 26 secondes de la fin après que les arbitres ont statué que le porteur de ballon de Miami, Don Chaney, avait échappé le ballon sur la ligne des 26 verges des Yellow Jackets après que les Hurricanes aient décidé de ne pas se mettre à genoux sur ce jeu pour essentiellement manquer de temps. Et Georgia Tech (3-3, 2-1 Atlantic Coast Conference) a transformé cette erreur en miracle.

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Trey Benson a couru pour un record en carrière de 200 verges, avec des passes de touché de 85 et 62 verges, et le numéro 5 de l’État de Floride a battu Virginia Tech 39-17 samedi. Benson a couru 11 fois, avec une moyenne de 18,2 verges par course. Le junior n’a totalisé que 189 verges au cours des quatre premiers matchs de la saison. Florida State (5-0, 3-0 Atlantic Coast Conference) est parfait en cinq matchs pour la première fois depuis 2015. Jordan Travis a complété 18 des 24 passes pour 170 verges et deux touchés, tous deux contre Johnny Wilson. Kyron Drones était 14 sur 27 pour 104 yards et a couru 14 fois pour 80 yards pour Virginia Tech (2-4, 1-1). Bhayshul Tuten a réussi un retour de coup d’envoi de 99 verges pour un touché pour les Hokies pour le réduire à 22-17.

CLEMSON, SC (AP) – Cade Klubnik et Will Shipley ont couru pour des touchés et la défense de Clemson a tenu Wake Forest en échec tout au long d’une victoire 17-12 qui a donné à l’entraîneur des Tigers Dabo Swinney une 165e victoire, un record du programme. Clemson a remporté sa 15e victoire consécutive contre Wake Forest malgré un record de 307 verges en attaque. Swinney a égalé la marque de feu Frank Howard, qui fut l’entraîneur de Clemson pendant 30 saisons de 1940 à 1969. L’équipe a une semaine de congé avant que Swinney n’ait sa première chance de prendre l’avantage lorsqu’elle affrontera le n°17 ​​Miami le 21 octobre.

CHAPEL HILL, Caroline du Nord (AP) – Drake Maye a lancé trois touchés et a couru pour un autre alors que le numéro 14 de la Caroline du Nord est resté invaincu avec une victoire de 40-7 sur Syracuse. Les Tar Heels n’ont à peine donné aucune chance à l’Orange en raison d’une attaque de contrôle du ballon qui a produit 644 verges et environ deux fois plus de temps de possession. Le receveur Tez Walker a fait ses débuts en Caroline du Nord deux jours après avoir été autorisé à jouer par la NCAA à la suite d’une longue affaire d’éligibilité au transfert. Syracuse a totalisé 221 verges offensives lors de sa deuxième défaite consécutive. Le quart-arrière Garrett Shrader avait une fiche de 15 sur 21 pour 124 verges et une interception.

WEST POINT, NY (AP) – Le quart-arrière Thomas Castellanos a marqué son quatrième touché du match à 25 secondes de la fin pour donner au Boston College une victoire de 27-24 sur l’Army. Castellanos s’est précipité sur 142 verges et a propulsé les Eagles vers une avance rapide avec ses trois scores précédents, et le dernier les a ramenés après que l’armée ait contrôlé une grande partie de la seconde mi-temps. Après que Boston College ait été arrêté lors de deux tentatives à l’intérieur du 3, Castellanos a gardé le ballon pour lui au troisième essai et a couru vers sa droite pour le score de feu vert. Boston College en a remporté deux de suite pour la première fois depuis 2021.

NON DATÉ (AP) – La dernière rivalité de la rivière Rouge dans le Big 12 avant de passer à la Conférence du Sud-Est semblait être une chance pour le Texas n°3 de prétendre être la meilleure équipe du pays. Au lieu de cela, l’entraîneur de deuxième année de l’Oklahoma, Brent Venables, a remporté sa première victoire signée et les Sooners, classés 12e, se sont imposés comme prétendants aux éliminatoires du football universitaire. Pendant ce temps, dans la SEC actuelle, plus vous regardez le reste de la SEC Ouest, plus l’Alabama est beau. Le Crimson Tide, malgré quelques problèmes, occupe le sommet de la division après avoir battu Texas A&M. Et Miami en offre un.

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – Tony Muskett a lancé deux touchés et a couru pour un et Virginia a mis fin à une séquence de huit défaites consécutives remontant à la saison dernière avec une victoire de 27-13 contre William & Mary. Muskett, un transfert de Monmouth, a frappé Malachi Fields pour un score de 26 verges et Malik Washington avec un 27 verges et a couru 7 verges pour un autre score. La Tribu menait 13-3 avant que la défense de Virginia ne se resserre et que son attaque ne prenne vie. Virginia a couru 221 verges après une moyenne de 75 au cours de ses cinq premiers matchs.