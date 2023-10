NON DATE (AP) – Le numéro 4 de l’État de Floride espère commencer la seconde moitié de sa saison régulière comme il l’a fait la première, en battant une équipe classée. Sept semaines après avoir bouleversé LSU lors du premier match, les Seminoles affrontent leur deuxième adversaire du Top 25 de la saison lorsque Duke, 16e, se rendra au stade Doak Campbell samedi soir pour une confrontation de la Conférence de la côte atlantique. L’entraîneur de Duke, Mike Elko, dit que quelqu’un aura un chemin plus clair vers Charlotte à la fin. FSU a une fiche de 21-0 dans la série et un favori de 14 1/2 points.

NON DATE (AP) – SMU, Stanford et Cal rejoignent la Conférence de la côte atlantique l’année prochaine. L’expansion de la ligue signifie qu’un nouveau format de programmation est nécessaire pour la saison de football 2024. Les horaires seront discutés lors des réunions annuelles d’automne de la ligue à Charlotte cette semaine. L’entraîneur de Caroline du Nord, Mack Brown, et d’autres s’inquiètent de la possibilité de perdre des matchs de rivalité. Même si les responsables de l’ACC tentent de protéger les rivalités entre États comme Miami-Florida State et Virginia-Virginia Tech, certaines décisions douloureuses pourraient être nécessaires afin de faire de la place aux nouveaux membres de la ligue. L’entraîneur de Pittsburgh, Pat Narduzzi, craint que les nouvelles exigences en matière de déplacements soient les mêmes pour toutes les écoles.

NEW YORK (AP) – Jim Boeheim, entraîneur de basket-ball de longue date de Syracuse et membre du Temple de la renommée, rejoint les médias. Boeheim a passé 47 ans à entraîner l’Orange, mais a été remplacé par l’entraîneur-chef associé Adrian Autrey après la saison dernière. Il a dit Syracuse.com il négocie un accord avec ESPN et espère également travailler à la radio pour Westwood One en fin de saison. Boeheim a terminé deuxième derrière Mike Krzyzewski de Duke avec 1 015 victoires en carrière. Il entretenait fréquemment des relations antagonistes avec les journalistes tout en guidant l’Orange vers 35 tournois de la NCAA, cinq Final Fours et le championnat national 2003.

NON DATE (AP) – L’État de Floride n°4 a un autre test solide à venir lorsqu’il accueille Duke n°16 pour souligner l’action de l’ACC au cours de la semaine 8 de la saison. Les Seminoles ont une fiche de 6-0 et connaissent leur meilleur départ depuis 2015. Les Blue Devils pourraient bénéficier d’un coup de pouce cette semaine avec le retour du quart-arrière blessé Riley Leonard. L’entraîneur de Duke, Mike Elko, a déclaré que l’équipe pourrait récupérer son leader d’une entorse à la cheville à temps pour affronter l’État de Floride. Les Seminoles sont en tête de l’ACC en termes de score et ont cédé le deuxième moins de points de la ligue.

CHAPEL HILL, Caroline du Nord (AP) – Le numéro 10 de la Caroline du Nord accueillera la Virginie samedi à la recherche d’un départ 7-0. Les Tar Heels viennent de remporter une victoire contre Miami. Ce match a mis en évidence la tendance de l’UNC tout au long de la saison à faire des ajustements à la mi-temps, puis à sortir en force au troisième quart. L’UNC a dominé ses adversaires 71-24 au troisième quart cette saison. Les Tar Heels ont marqué quatre touchés et un panier lors de leurs six premiers entraînements après la mi-temps. Virginia arrive après une semaine portes ouvertes. Avant cela, les Cavaliers avaient battu William & Mary pour leur première victoire de la saison.

MIAMI GARDENS, Floride (AP) – Clemson revient d’une semaine de congé pour affronter une équipe de Miami ébranlée samedi. Pour Clemson, c’est une chance de connaître une séquence de trois victoires consécutives pour la première fois cette saison et de s’assurer de rester dans la moitié supérieure du classement de l’ACC. Pour Miami, c’est une chance d’éviter une séquence de trois défaites consécutives et de mettre fin à une glissade qui a vu les Hurricanes tomber du Top 25 AP et de la course ACC. Les deux équipes ont été classées plus tôt cette saison.

NON DATÉ (AP) – Pittsburgh visite Wake Forest samedi. Le jeu est un affrontement d’équipes combinées de 1 à 5 dans la Conférence de la côte atlantique. Pourtant, cela survient moins de deux ans après qu’ils aient joué pour le titre de l’ACC. Les Demon Deacons ont une fiche de 0-3 dans l’ACC pour la première fois depuis 2018. Pitt connaît son pire départ global depuis 2017. Le match clé sera la course à la passe de Pitt contre la ligne offensive de Wake Forest. Les Demon Deacons font partie des équipes les plus licenciées du pays. Et les Panthers se classent parmi les leaders nationaux en matière de sacs.

NON DATE (AP) – Deux programmes connaissant un succès offensif avec des quarts de transfert égaleront des records globaux de 3-3 lorsque le Boston College visitera Georgia Tech. Les Eagles sont dirigés par l’ancien quart-arrière de l’UCF Thomas Castellanos et mettront en jeu leur séquence de deux victoires consécutives. Les Yellow Jackets viennent de remporter une victoire de dernière seconde au n°17 ​​de Miami. L’ancien quart-arrière de Texas A&M, Haynes King, a déclenché l’offensive de Georgia Tech. Le match sera important pour les espoirs de chaque équipe d’obtenir un record de victoires et de se rapprocher de l’éligibilité au bol. La clé sera la défense contre la course de Georgia Tech contre le match au sol réussi du Boston College.