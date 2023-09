Voici les dernières nouvelles sportives de la SEC de l’Associated Press | Sports nationaux

NON DATE (AP) — De la réémergence de l’État de Floride en tant que puissance nationale au relooking extrême du Colorado sous Deion Sanders et à la résurgence du Pac-12 alimentée par les quarts de transfert, les raisons d’adopter l’agence libre du football universitaire sont partout cette saison. Le numéro 4 de Florida State affronte une équipe de Clemson qui a pour la plupart ignoré le marché des transferts émergent. La production réalisée par les transferts a augmenté par rapport à la saison dernière dans toutes les catégories, depuis les matchs commencés jusqu’aux verges gagnées par la passe, la course et la réception, en passant par les plaqués, les sacs et les interceptions.

GAINESVILLE, Floride (AP) — La Floride n’a pas remporté trois matchs de football consécutifs depuis le fameux lancer de chaussures de Marco Wilson. Les Gators sont sur une sorte de montagnes russes depuis cette nuit brumeuse dans le marais de décembre 2020. Gagnez-en un, perdez-en un. Gagnez-en deux, perdez-en trois. Des hauts et des bas sans progrès notable ni élan soutenu. Cela a été trois années bouleversantes et bouleversantes pour une base de fans habitués à gagner et à concourir pour des championnats. L’entraîneur Billy Napier pourrait être sur le point d’apporter un certain soulagement. Après une surprise de 29-16 contre le numéro 1 de l’époque. 11 Tennessee, les Gators désormais classés 25e espèrent mieux gérer le succès qu’ils ne l’ont fait ces dernières années.

KNOXVILLE, Tennessee (AP) – Le Tennessee a prolongé le contrat de l’entraîneur de basket-ball Rick Barnes jusqu’à la saison 2027-28. Cela devrait l’aider à terminer sa carrière avec les Volontaires. Le directeur sportif Danny White a annoncé mardi la prolongation qui ajoute un an au contrat de Barnes. Il n’y a aucun changement dans le salaire supplémentaire de 5,75 millions de dollars de l’entraîneur pour chacune des deux dernières saisons. White a déclaré que c’était passionnant de continuer à développer le programme développé par Barnes. Barnes a eu 69 ans en juillet. Il entame sa neuvième saison au Tennessee. Il est à 21 victoires sur 800 pour sa carrière et se classe 15e pour le plus grand nombre de victoires en Division I.

BATON ROUGE, La. (AP) – Le LSU n°12 commence à ressembler davantage à une équipe qui méritait son top cinq de pré-saison. Les Tigers ont trébuché contre Florida State, quatrième, mais ont dominé leurs deux derniers adversaires 113-24. Cela comprenait une défaite 41-14 lors du match d’ouverture de la Conférence du Sud-Est de LSU dans l’État du Mississippi le week-end dernier. L’entraîneur Brian Kelly dit qu’il y avait des raisons de soupçonner que LSU pourrait ne pas atteindre son rythme tout de suite. Il cite 14 transferts et un certain nombre d’étudiants de première année obtenant des rôles réguliers pour cela. Il dit qu’il semble maintenant que son équipe « trouve la formule » pour mieux jouer avec sa liste actuelle.

NON DATE (AP) – L’Alabama remet les rênes offensifs à Jalen Milroe, mais la situation désordonnée du quart-arrière n’est qu’une partie du problème. La ligne offensive a parfois été victime d’intimidation, et les receveurs et les porteurs de ballon n’ont pas toujours brillé non plus. Le résultat pour Crimson Tide, 13e, a été un début de saison épouvantable. L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a déclaré que Milroe recommencerait samedi lorsque le numéro 15 du Mississippi se rendra au stade Bryant-Denny lors du match d’ouverture de la Conférence Sud-Est des équipes.

COLUMBIA, SC (AP) – La Caroline du Sud sera privée de l’un de ses meilleurs meneurs de jeu cette semaine à Antwane « Juice » Wells Jr. en raison d’une blessure au pied. L’entraîneur des Gamecocks, Shane Beamer, a annoncé le statut de Wells mardi alors que l’équipe se prépare à affronter l’État du Mississippi samedi soir. Wells s’est d’abord blessé au pied au cours de l’été et a subi une intervention chirurgicale pendant le camp d’automne. Wells a mené les Gamecocks avec 68 attrapés pour 928 verges et six touchés la saison dernière. Il a été limité à trois attrapés pour 37 verges en un seul touché cette année. Beamer a déclaré que la blessure de Wells ne mettait pas fin à la saison.

NON DATE (AP) – L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a déclaré que le coordonnateur défensif Kevin Steele appelle toujours les jeux. L’entraîneur d’Ole Miss, Lane Kiffin, n’en est pas si sûr. Kiffin a suscité une certaine controverse avant la visite du Mississippi, 15e, au Crimson Tide, 13e, suggérant que l’entraîneur des cornerbacks Travaris Robinson appelle à des jeux pour la défense de l’Alabama. Ce n’est pas le cas, dit Saban. Saban dit que Steele « a toutes les responsabilités de coordonnateur défensif ». Kiffin a déclaré aux journalistes dimanche qu’« il semble certainement que T-Rob appelle maintenant la défense ».

GAINESVILLE, Floride (AP) – La Conférence du Sud-Est a suspendu trois joueurs de football de Floride et un joueur de football du Tennessee pour leur rôle dans une bagarre qui a commencé lors de ce qui était censé être le dernier jeu de leur match samedi soir. Les punitions pour la mi-match ont été infligées lundi après examen vidéo et consultation entre le bureau de la ligue et les deux universités. Le numéro 25 de Floride sera privé du plaqueur droit Damieon George, du garde Micah Mazzccua et de l’ailier rapproché Dante Zanders samedi pour la première mi-temps contre Charlotte à Gainesville. Le joueur de ligne défensive Omarr Norman-Lott ratera la première moitié du match du Tennessee n°23 contre l’UTSA samedi à Knoxville.