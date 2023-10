Voici les dernières nouvelles sportives de la SEC de l’Associated Press | National

SANS DATE (AP) – L’emprise de la Géorgie sur la première place du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press s’est relâchée alors que les Bulldogs ont reçu un record de 35 votes pour la première place sur 62 possibles. Les Bulldogs ont eu besoin d’un touché tardif pour s’échapper avec une victoire à Auburn. et ont quand même prolongé leur séquence à 16 apparitions au n ° 1 du Top 25 de l’AP. Le n ° 2 du Michigan a obtenu 12 votes de première place et 1 436 points, mais a presque été dépassé par le n ° 3 du Texas, qui a reçu 10 votes de première place et 1 426 points. points. L’État n°4 de l’Ohio a obtenu un vote pour la première place et l’État n°5 de Floride en a reçu quatre. Les sept meilleures équipes sont restées inchangées tandis que le Kentucky et Louisville sont entrés dans le Top 25 AP et que la Floride et le Kansas ont abandonné.

NON DATE (AP) — Les débuts parfaits du Texas et de l’Oklahoma ont organisé la 43e rencontre entre les Red River Rivals où les deux équipes seront classées. Les Longhorns étaient n°3 dans le Top 25 AP de dimanche et les Sooners ont gagné quelques places pour atteindre le n°12, un sommet de la saison. La rivalité Texas-Oklahoma a les deuxièmes affrontements les mieux classés de toutes les séries du football universitaire majeur. Michigan-Ohio State est n°1. Les Wolverines et les Buckeyes ont joué 48 fois lorsque les deux équipes étaient classées, y compris l’année dernière.

KNOXVILLE, Tennessee (AP) – Le receveur du Tennessee Bru McCoy a subi une intervention chirurgicale dimanche pour réparer une fracture déplacée de sa cheville droite, a annoncé l’université. McCoy a été blessé au deuxième quart de la victoire 41-20 des Volontaires contre la Caroline du Sud samedi soir. Il a capté une passe de Joe Milton et sa jambe s’est pliée alors qu’il était plaqué par deux défenseurs de Gamecock. Il a été transporté hors du terrain et emmené au centre médical de l’Université du Tennessee. Le joueur de 23 ans a réussi 17 attrapés pour 217 verges et un touché en cinq matchs cette année. Il a été transféré du sud de la Californie l’année dernière.

NON DATE (AP) – Ray Davis du Kentucky est devenu le quatrième joueur actif de la subdivision Football Bowl à franchir plus de 3 000 verges au sol en carrière. Les 280 verges de Davis en 26 courses dans une victoire de 33-14 ont été le sommet de la saison nationale et le deuxième plus élevé de tous les temps contre les Gators. Davis a couru trois touchés et a capté une passe pour un autre score. Ismail Mahdi de l’État du Texas est devenu le leader du FBS dans les verges polyvalentes lorsqu’il a accumulé un sommet national de 316 contre le sud du Mississippi. Jack Browning de l’État de San Diego a inscrit le plus long panier de l’histoire de Mountain West avec son 61 verges dans les airs à l’Air Force.