Voici les dernières nouvelles sportives de la SEC de l’Associated Press | Football

BATON ROUGE, La. (AP) – Le LSU n°12 commence à ressembler davantage à une équipe qui méritait son top cinq de pré-saison. Les Tigers ont trébuché contre Florida State, quatrième, mais ont dominé leurs deux derniers adversaires 113-24. Cela comprenait une défaite 41-14 lors du match d’ouverture de la Conférence du Sud-Est de LSU dans l’État du Mississippi le week-end dernier. L’entraîneur Brian Kelly dit qu’il y avait des raisons de soupçonner que LSU pourrait ne pas atteindre son rythme tout de suite. Il cite 14 transferts et un certain nombre d’étudiants de première année obtenant des rôles réguliers pour cela. Il dit qu’il semble maintenant que son équipe « trouve la formule » pour mieux jouer avec sa liste actuelle.

NON DATE (AP) – L’Alabama remet les rênes offensifs à Jalen Milroe, mais la situation désordonnée du quart-arrière n’est qu’une partie du problème. La ligne offensive a parfois été victime d’intimidation, et les receveurs et les porteurs de ballon n’ont pas toujours brillé non plus. Le résultat pour Crimson Tide, 13e, a été un début de saison épouvantable. L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a déclaré que Milroe recommencerait samedi lorsque le numéro 15 du Mississippi se rendra au stade Bryant-Denny lors du match d’ouverture de la Conférence Sud-Est des équipes.

NON DATE (AP) – L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a déclaré que le coordonnateur défensif Kevin Steele appelle toujours les jeux. L’entraîneur d’Ole Miss, Lane Kiffin, n’en est pas si sûr. Kiffin a suscité une certaine controverse avant la visite du Mississippi, 15e, au Crimson Tide, 13e, suggérant que l’entraîneur des cornerbacks Travaris Robinson appelle à des jeux pour la défense de l’Alabama. Ce n’est pas le cas, dit Saban. Saban dit que Steele « a toutes les responsabilités de coordonnateur défensif ». Kiffin a déclaré aux journalistes dimanche qu’« il semble certainement que T-Rob appelle maintenant la défense ».

GAINESVILLE, Floride (AP) – La Conférence du Sud-Est a suspendu trois joueurs de football de Floride et un joueur de football du Tennessee pour leur rôle dans une bagarre qui a commencé lors de ce qui était censé être le dernier jeu de leur match samedi soir. Les punitions pour la mi-match ont été infligées lundi après examen vidéo et consultation entre le bureau de la ligue et les deux universités. Le numéro 25 de Floride sera privé du plaqueur droit Damieon George, du garde Micah Mazzccua et de l’ailier rapproché Dante Zanders samedi pour la première mi-temps contre Charlotte à Gainesville. Le joueur de ligne défensive Omarr Norman-Lott ratera la première moitié du match du Tennessee n°23 contre l’UTSA samedi à Knoxville.

ATHENES, Géorgie (AP) – La Géorgie, la mieux classée, sera privée du plaqueur droit Amarius Mims pour une durée indéfinie, car Kirby Smart affirme que les Bulldogs portent la plus longue liste de blessures au cours de ses huit années en tant qu’entraîneur. Smart dit que Mims sera opéré pour une entorse à la cheville gauche subie lors de la victoire 24-14 de la semaine dernière contre la Caroline du Sud. Mims devrait manquer au moins quelques semaines, y compris le match de samedi contre l’UAB. Les Bulldogs, qui ont remporté des championnats nationaux consécutifs, ont également vu les porteurs de ballon Kendall Milton et Roderick Robinson se blesser respectivement au genou et à la cheville. Le receveur large Ladd McConkey devrait rater son quatrième match consécutif en raison d’une blessure au dos.

NON DATE (AP) – L’entraîneur de LSU, Brian Kelly, a déclaré que la sécurité de départ Greg Brooks était absent pour une durée indéterminée en raison d’une « urgence médicale ». L’entraîneur a déclaré lundi qu’il ne pouvait pas donner de détails sur l’état de Brooks par respect pour la vie privée de sa famille. Le fait que LSU divulgue certaines informations médicales sur des joueurs sans leur consentement constitue également potentiellement une violation de la loi fédérale. Brooks est originaire de la région de la Nouvelle-Orléans. Il a joué trois saisons en Arkansas avant d’être transféré à LSU en 2022. Il a débuté 13 matchs pour les Tigers la saison dernière. Il a disputé les deux premiers matchs de la saison avant de quitter l’équipe à la fin de la semaine dernière.

NON DATE (AP) — Les trois grands de l’État de Floride sont de retour dans le Top 25 de l’AP. L’État de Floride, Miami et la Floride étaient tous classés dimanche dans le football universitaire de l’Associated Press. La dernière fois que cela s’est produit, c’était brièvement en septembre 2017. Il fut un temps où ce trio dominait pratiquement le sport. Pas plus tard qu’en 2000, les Seminoles, les Hurricanes et les Gators ont tous terminé dans le top 10. Il reste à déterminer si les trois vont dans la bonne direction à long terme, mais Reality Check apprécie l’optimisme de Sunshine State.

NON DATE (AP) – L’Alabama n°13 est hors du top 10 du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press pour la première fois en huit ans et la Géorgie reste n°1. Les Bulldogs ont reçu 57 votes de première place dans le Top 25 de l’AP. Le Michigan s’est classé n°2 avec deux votes pour la première place. Le Texas n°3 a inversé sa place avec le n°4 de l’État de Floride. Les Longhorns ont reçu trois votes de première place et les Seminoles en ont obtenu un. Après avoir battu le sud de la Floride samedi, l’Alabama a vu sa séquence de participations consécutives aux sondages AP classées dans le top 10 cassée à 128.