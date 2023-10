SANS DATE (AP) – L’État de l’Oregon et l’État de Washington affirment que les actions du Pac-12 et du commissaire George Kliavkoff en réponse aux membres annonçant leur intention de quitter la conférence montrent que ces écoles qui ont quitté ont renoncé à leur droit de décider de l’avenir à long terme de la ligue. . Les écoles ont déposé un dossier auprès de la Cour supérieure de l’État de Washington. L’État de l’Oregon et l’État de Washington ont fait valoir qu’ils devraient seuls contrôler le Pac-12 et ses actifs en tant que seuls membres de la conférence à n’avoir pas annoncé qu’ils rejoindraient une autre ligue le 1er août 2024.

NON DATE (AP) – Vient maintenant la partie la plus difficile pour le Pac-12. Le Pac-12 a été très amusant et de haute qualité – ironiquement – ​​dans ce qui sera sa dernière saison sous sa forme actuelle. L’année prochaine, 10 écoles Pac-12 se disperseront dans trois autres conférences Power Five. Avant leur départ, la conférence tente de mettre fin à une sécheresse de six ans en séries éliminatoires du football universitaire. Pour y parvenir, il lui faudra se dépasser. Le Pac-12 a besoin de deux de ses meilleurs pour s’échapper, c’est pourquoi le n°8 de l’Oregon au n°13 de l’Utah est l’un des matchs les plus intrigants de la semaine 9.

Les gens lisent aussi…

NON DATÉ (AP) – Le n°8 de l’Oregon au n°13 de l’Utah est le match de la semaine dans le football universitaire. L’Utah a remporté deux victoires consécutives depuis sa défaite contre l’État de l’Oregon et les Ducks ont suivi leur défaite contre Washington par une victoire contre l’État de Washington. Le n°20 Duke est au n°18 à Louisville dans le seul autre match du Top 25. L’UNLV visite l’État de Fresno pour un jeu discret. Les Rebels 6-1 pour la première fois depuis 1984. Les Dino Babers de Syracuse sont sur la sellette. Il a commencé 4-0, mais son équipe a été dominée 112-24 lors de défaites contre Clemson, Caroline du Nord et Florida State.

NON DATE (AP) – Le Pac-12 pourrait devenir sombre l’année prochaine, ce qui en ferait potentiellement la dernière saison de basket-ball de la riche histoire de la conférence. Si c’est le dernier hourra, le Pac-12 a une chance de sortir en trombe. Le n°12 de l’Arizona a rechargé et ajouté le transfert de Caroline du Nord Caleb Love. La Californie du Sud compte Boogie Ellis et l’une des meilleures classes de recrutement du pays. L’UCLA est en pleine refonte mais dispose également d’une excellente classe de recrutement. Le Colorado a peut-être son équipe la plus talentueuse sous la direction de l’entraîneur Tad Boyle, l’État de l’Arizona a une liste remaniée à la recherche d’une répétition du tournoi de la NCAA et l’Oregon semble avoir le talent pour briser une sécheresse de trois ans dans le tournoi de la NCAA.

LOS ANGELES (AP) – Le sud de la Californie a réapprovisionné son effectif avec des talents impressionnants qui placent les chevaux de Troie classés 21e en lice pour réaliser une série d’après-saison approfondie. Le buzz autour des chevaux de Troie du basket-ball est un grand changement pour un programme longtemps éclipsé par l’équipe de football. Boogie Ellis et Kobe Johnson seront rejoints dans la zone arrière par Isaiah Collier, le premier choix consensuel de la classe 2023. On ne sait pas quand Bronny James fera ses débuts universitaires puisqu’il se remet encore d’un arrêt cardiaque en juillet. Les Trojans ont également ajouté le fils d’une autre légende de la NBA. DJ Rodman, dont le père Dennis a joué pour les Chicago Bulls, a été transféré de l’État de Washington.

TUCSON, Arizona (AP) – L’Arizona a connu une solide deuxième saison sous la direction de l’entraîneur Tommy Lloyd, remportant 28 matchs tout en remportant la deuxième place du tournoi de la NCAA. Les Wildcats sont tombés à plat une fois la compétition commencée, luttant contre le style délibéré de Princeton lors d’une défaite contre les Tigers. La sortie anticipée inattendue a forcé Lloyd à évaluer la trajectoire de son programme. Lloyd a ajouté plusieurs acteurs clés via le portail de transfert et le recrutement. L’Arizona a accueilli l’ancien gardien de Caroline du Nord Caleb Love et l’attaquant Keshad Johnson, un membre clé de la course de l’État de San Diego au match pour le titre national la saison dernière. Le noyau de retour sera composé du meneur Kylan Boswell, de l’attaquant Pelle Larsson et du grand homme Oumar Ballo.

TEMPE, Arizona (AP) – Bobby Hurley a fait face à un moment critique il y a un an, une saison décisive qui déterminerait son avenir à Arizona State. Les Sun Devils ont répondu en atteignant le tournoi de la NCAA pour la première fois en quatre ans, ce qui a valu à Hurley une prolongation de contrat de deux ans. La tentative d’Arizona State de remporter deux courses consécutives en mars dépendra d’un noyau de joueurs qui comprennent le style exigeant de Hurley et d’un groupe de nouveaux arrivants qui arrivent dans le désert avec un avantage. La zone arrière de retour de Frankie Collins et Jamiya Neal pourrait finir par être l’une des meilleures du Pac-12 et Hurley espère que le talentueux attaquant Alonzo Gaffney pourra franchir la prochaine étape de son développement.

LOS ANGELES (AP) — Les fans de l’UCLA vérifieront leurs programmes cette saison après le plus gros changement d’effectif depuis le mandat de l’entraîneur Mick Cronin. Sept étudiants de première année rejoignent seulement quatre vestiges de la saison dernière, lorsque les Bruins ont atteint le Sweet 16. Quatre des nouveaux arrivants viennent d’Europe. Ils rejoignent les rapatriés Adem Bona, Dylan Andrews, Will McClendon et Kenneth Nwuba, ainsi que le transfert de l’Utah Lazar Stefanovic. Les Bruins ne sont pas classés dans le sondage de pré-saison AP Top 25 pour la première fois depuis 2019-2020, qui était la première saison de Cronin. Ils font partie des équipes recevant des votes.