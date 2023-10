Voici les dernières nouvelles sportives de la Conférence Pac-12 de l’Associated Press | National

LAS VEGAS — L’entraîneur de basket-ball de Californie du Sud, Andy Enfield, a déclaré que Bronny James, le fils aîné de la superstar de la NBA LeBron James, « se porte bien » près de trois mois après que la précieuse recrue ait fait un arrêt cardiaque alors qu’elle participait à un entraînement sur le campus. L’entraîneur n’a donné aucun autre détail lors de la journée médiatique Pac-12 à Las Vegas. James, 18 ans, a eu un arrêt cardiaque le 24 juillet alors que l’équipe organisait des entraînements hors saison en vue d’une tournée européenne de deux semaines. LeBron James a déclaré que son fils progressait dans sa rééducation dans l’espoir de jouer pour les Trojans cette saison.

SOUTH BEND, Indiana (AP) – Le numéro 21 de Notre Dame pourrait être exclu de la course aux séries éliminatoires de football universitaire. Pourtant, les Fighting Irish ont encore beaucoup à jouer après avoir apparemment scellé leur sort en séries éliminatoires avec une deuxième défaite en trois semaines. Samedi, ils tenteront de rebondir en accueillant leur rival de longue date n°10 de Californie du Sud. C’est la quatrième semaine consécutive que Notre Dame affronte un adversaire invaincu aux heures de grande écoute. L’entraîneur irlandais Marcus Freeman espère que l’ambiance et la rivalité susciteront un rebond.

LOS ANGELES (AP) – Jamil Muhammad a commencé l’université il y a 4 ans et demi en tant qu’aspirant quart-arrière à Vanderbilt. Deux écoles et un énorme changement de poste plus tard, le natif de l’Alabama possède un baccalauréat et un parcours professionnel prometteur en tant que l’un des meilleurs passeurs du pays en Californie du Sud. Muhammad a six sacs lors des six premiers matchs des Trojans, ce qui le place au cinquième rang de la subdivision Football Bowl. À chaque virage serré sur sa route vers un rôle principal avec les chevaux de Troie n°10, Muhammad n’a jamais sérieusement pensé à abandonner ses objectifs de football. Pas même lorsqu’il devait les changer à la volée.

NON DATE (AP) – On peut affirmer que le n°8 de l’Oregon et le n°7 de Washington jouent le match le plus important de l’histoire de leur série de 107 ans. Pour la neuvième fois seulement, les deux équipes sont classées dans le Top 25 AP. Cela s’est produit cinq fois au cours des 10 dernières années. Mais pour la toute première fois, il s’agit d’un match parmi les 10 premiers. Une belle manière pour les Ducks et Huskies de sortir en tant que membres du Pac-12 avant de rejoindre le Big Ten. Les autres matchs les plus intrigants de la semaine 7 sont empreints d’angoisse pour l’une ou les deux équipes.

LAS VEGAS (AP) – Les entraîneurs de basket-ball de la Conférence Pac-12 sont toujours intéressés à jouer avec des équipes sur la côte ouest après cette saison. Dix des 12 écoles partiront pour d’autres conférences. Seuls l’État de l’Oregon et l’État de Washington n’ont pas encore trouvé de logement ailleurs. L’Arizona et l’UCLA prévoient de continuer à s’affronter. Il en va de même pour l’Oregon et l’État de l’Oregon. L’Arizona a été choisi par les médias Pac-12 pour remporter le titre de champion de la saison régulière. Les Wildcats ont reçu 18 des 26 votes de première place. L’USC et l’UCLA se sont partagés à parts égales les quatre autres votes pour la première place.

DENVER (AP) — Les Buffaloes du Colorado se sont remis au travail après une victoire contre l’Arizona State où l’entraîneur Deion Sanders a décrit leur jeu comme une « poubelle chaude ». À 4-2, le Colorado a déjà dépassé le total de victoires de la plupart des parieurs pour une école qui vient de connaître une saison avec une victoire. Les Buffaloes peuvent franchir une nouvelle étape vers l’éligibilité au bol lorsqu’ils affronteront Stanford cette semaine. Le Colorado pourrait recevoir un gros coup de pouce beaucoup plus tôt que prévu, car Travis Hunter, remarquable dans les deux sens, a été autorisé à s’entraîner et pourrait potentiellement jouer. Hunter est absent depuis qu’il a reçu un coup sûr lors du match contre l’État du Colorado le 16 septembre, ce qui l’a envoyé à l’hôpital avec un foie lacéré.

NON DATE (AP) – Caleb Williams, de Californie du Sud, est le joueur offensif de l’année de mi-saison par Associated Press et Jake Dickert, de l’État de Washington, est le meilleur entraîneur. Williams a connu une saison exceptionnelle après avoir remporté le trophée Heisman l’année dernière, menant le pays en passes de touché et en efficacité de passe. Dickert a continué de pousser les Cougars dans la bonne direction, les menant à leur premier classement depuis 2019. Le joueur de ligne défensive perturbateur de l’Utah, Laiatu Latu, a été le meilleur joueur défensif de la première mi-temps et le Colorado a été l’équipe la plus surprenante après son excellent départ en première année. l’entraîneur Deion Sanders.

LAS VEGAS (AP) — L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, dit que c’est « déchirant » et « un cauchemar » pour le Cardinal de quitter le Pac-12. Stanford part pour l’Atlantic Coast Conference après cette saison, l’une des 10 écoles de la conférence qui se rendent ailleurs. VanDerveer dirige Stanford depuis 1985. Le Temple de la renommée du basketball féminin est l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de ce sport. Les autres entraîneurs du Pac-12 disent qu’ils étaient motivés à rejoindre la conférence par le désir de rivaliser avec elle. On dit aussi qu’elle a été un mentor et une amie.