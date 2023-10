Voici les dernières nouvelles sportives de la Conférence Pac-12 de l’Associated Press | National

NON DATE (AP) – LSU est classée n ° 1 dans le sondage de pré-saison AP Top 25 sur le basket-ball féminin pour la première fois dans l’histoire de l’école. Les Tigres, champions en titre, ont été classés deuxièmes en 1977 et troisièmes à deux reprises en 2004 et 2005 lors du sondage de pré-saison, mais jamais n°1 jusqu’à présent. LSU a reçu 35 votes de première place. Le n ° 2 UConn a reçu l’autre premier vote. L’équipe de l’Iowa est classée troisième, l’UCLA et l’Utah complétant le top cinq. La saison commence le 6 novembre.

BOULDER, Colorado (AP) – La Conférence Pac-12 connaît une saison record au milieu d’équipes sur le point de se disperser dans toutes les directions. La fréquentation est en hausse dans toute la ligue à mi-parcours, avec un gros coup de pouce à l’entraîneur du Colorado, Deion Sanders, pour cela. Les audiences sont également en plein essor grâce en partie à Sanders. La ligue compte également six équipes dans le Top 25, dont Washington dans une position privilégiée pour gagner une place dans les éliminatoires du football universitaire. La conférence est sur une bonne lancée. Il est juste à temps de dire au revoir aux écoles qui partent.

NON DATE (AP) — Au cours d’une audience au Sénat, le président de la NCAA, Charlie Baker, a déplacé l’attention sur le besoin de législation fédérale du sport universitaire de réglementer la manière dont les athlètes peuvent être rémunérés pour leur renommée vers la possibilité imminente que les joueurs soient considérés comme des employés de leurs écoles. Baker, le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, et le directeur sportif de Notre Dame, Jack Swarbrick, figuraient parmi les témoins comparaissant devant le comité judiciaire de la Chambre. Il s’agissait de la 10e audience sur les sports universitaires à se tenir à Capitol Hill depuis 2020. Baker a déclaré dans sa déclaration liminaire que les sports universitaires « auraient grand besoin de changement ».

NON DATE (AP) – À mi-chemin de la saison 2023, la course au championnat national semble plus ouverte qu’elle ne l’a été depuis des années. Cela semble être le moment idéal pour des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes, mais cela devra se faire jusqu’en 2024. Pour l’instant, les éliminatoires sont toujours une tranche de quatre équipes. À la mi-saison, Duke n°16 est la surprise la plus agréable et Clemson est la plus grande déception, selon le rédacteur de l’AP College Football, Ralph Russo. Il aime également Jayden Daniels de LSU pour le trophée Heisman et Kyle Whittingham de l’Utah en tant que meilleur entraîneur jusqu’à présent.

LINCOLN, Neb. (AP) — Une startup de chaussures de volleyball attire l’attention sur les contrats de plusieurs millions de dollars des collèges avec des entreprises de vêtements de sport et sur les conditions qui empêchent les athlètes de porter d’autres marques. Le joueur de volley-ball du Nebraska Harper Murray est un ambassadeur d’Avoli. Elle a dit qu’elle préférerait porter des chaussures Avoli lors des entraînements et des compétitions. Elle ne peut pas le faire à cause du contrat du Nebraska avec adidas. Ramogi Huma est à la tête du groupe de défense College Athletes Players Association. Il a déclaré que la santé et la sécurité pourraient être compromises si un athlète n’est pas en mesure de porter une marque qui lui va mieux. Huma a déclaré que cela limite également le potentiel de gains NIL des athlètes.

NEW YORK (AP) – Deion « Coach Prime » Sanders a compté les voies du succès. La marque Gallery Books 13a a annoncé mardi que « Elevate and Dominate: 21 Ways to Win On and Off the Field » de Sanders sortira le 12 mars 2024. Le Temple de la renommée de la NFL et du football universitaire, aujourd’hui entraîneur-chef des Buffaloes du Colorado. , s’appuiera sur sa propre expérience pour proposer des lignes directrices pour la vie et le travail. Sanders est également l’auteur d’un mémoire intitulé « Power, Money & Sex: How Success Almost Ruined My Life », paru en 1999.

DENVER (AP) – Il y a un énorme côté positif pour les équipes de la NFL qui ont trébuché pour commencer la saison 2023. C’est une course vers le bas de la ligue et le droit de repêcher le quart-arrière de la Californie du Sud, Caleb Williams, avec le premier choix du repêchage 2024 de la NFL. Williams est le vainqueur en titre du trophée Heisman et est considéré comme un talent générationnel. Dans une interview l’année dernière, alors qu’il était en congé sabbatique d’un an, Sean Payton a déclaré que Williams était assez bon pour que les équipes accélèrent leurs saisons pour tenter de recruter le quart-arrière qui compte 108 touchés en seulement 32 matchs.