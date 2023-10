Voici les dernières nouvelles sportives de la Conférence Pac-12 de l’Associated Press | Football

LOS ANGELES (AP) – Caleb Williams s’est précipité pour trois touchés avant de se lancer dans une conversion de deux points lors de la troisième prolongation, et le numéro 9 de la Californie du Sud a arrêté la dernière tentative de l’Arizona dans une victoire sauvage de 43-41. Williams a réussi 219 verges et trois touchés pour les Trojans (6-0, 4-0 Pac-12), qui ont raté une tentative de placement de 25 verges lors du dernier match du règlement. Noah Fifita a réussi 313 verges et a lancé deux de ses cinq passes de touché à Jacob Cowing en prolongation, mais les Wildcats ont perdu une avance de 17 points et sont tombés juste avant une victoire signée sous la direction de l’entraîneur de troisième année Jedd Fisch.

TEMPE, Arizona (AP) – Alejandro Mata a inscrit un panier de 43 verges à 12 secondes de la fin, Shedeur Sanders a marqué deux touchés et le Colorado a mis fin à une séquence de huit défaites consécutives du Pac-12 avec une victoire de 27-24 contre l’Arizona State. Arizona State a travaillé offensivement une grande partie de l’après-midi sans trois joueurs de ligne offensive de départ et deux remplaçants clés en raison de blessures. Les Sun Devils ont trouvé le bon équipement au bon moment, parcourant 94 verges en 13 jeux pour préparer la passe de touché de 15 verges de Trenton Bourguet à Troy Omeire à 50 secondes de la fin. Sanders a répondu rapidement, frappant Javon Antonio pour un total de 43 verges lors du jeu suivant. Les Buffaloes se sont rapprochés suffisamment pour que Mata puisse frapper le coup de pied gagnant malgré la difficulté à faire fonctionner leur attaque explosive pendant la majeure partie du match.

BERKELEY, Californie (AP) – DJ Uiagalelei a lancé trois de ses cinq passes de touché à Jack Velling et le numéro 15 de l’Oregon State a battu la Californie 52-40. Les Beavers ont eu du mal à ralentir les Golden Bears pendant la majeure partie de la soirée, mais en ont fait plus que suffisamment offensivement pour connaître leur meilleur début de saison depuis 2013. Uiagalelei a lancé pour 275 verges, le remplaçant Aidan Chiles a lancé une passe de TD sur un seul entraînement. est apparu en première mi-temps et Damien Martinez a couru pour 89 verges et un score. Fernando Mendoza a lancé deux passes de touché lors de son premier départ et Isaiah Infanse a marqué trois fois pour les Bears.

PASADENA, Californie (AP) – Keegan Jones a réussi deux touchés au quatrième quart, la défense de l’UCLA a forcé quatre revirements et les Bruins se sont ralliés pour une victoire de 25-17 contre le numéro 13 de l’État de Washington au Rose Bowl. Carson Steele a ajouté 140 verges en 30 courses et Dante Moore a complété 22 des 44 passes pour 290 verges avec un touché et une interception alors que les Bruins se remettaient sur la bonne voie après leur défaite il y a deux semaines à l’Utah. Cameron Ward, de l’État de Washington, est entré dans le match au troisième rang national pour les verges par la passe par match, mais a connu son pire match en deux saisons. Le junior a été sous pression presque toute la journée et n’a complété que 19 des 39 passes pour 197 verges et un touché.

NON DATE (AP) – Washington a annoncé l’embauche du directeur sportif de Tulane, Troy Dannen, pour combler son poste vacant d’AD. Il remplacera Jen Cohen, qui a quitté Washington pour la Californie du Sud en août. Les deux écoles quitteront le Pac-12 pour le Big Ten l’année prochaine. Le natif de l’Iowa travaille pour Tulane depuis 2015. Il a siégé à divers comités de la NCAA ces dernières années, notamment le comité de transformation de la Division I et le comité de surveillance du football. Pendant son séjour à Tulane, Dannen a embauché l’entraîneur de football Willie Fritz et a contribué à faire de la Green Wave l’un des programmes du Groupe des Cinq les plus puissants du pays.

NON DATÉ (AP) – La dernière rivalité de la rivière Rouge dans le Big 12 avant de passer à la Conférence du Sud-Est semblait être une chance pour le Texas n°3 de prétendre être la meilleure équipe du pays. Au lieu de cela, l’entraîneur de deuxième année de l’Oklahoma, Brent Venables, a remporté sa première victoire signée et les Sooners, classés 12e, se sont imposés comme prétendants aux éliminatoires du football universitaire. Pendant ce temps, dans la SEC actuelle, plus vous regardez le reste de la SEC Ouest, plus l’Alabama est beau. Le Crimson Tide, malgré quelques problèmes, occupe le sommet de la division après avoir battu Texas A&M. Et Miami en offre un.

NON DATE (AP) – Le Colorado ou l’Arizona State mettront fin à leur séquence de défaites consécutives lors des matchs de conférence lorsqu’ils se rencontreront samedi à Tempe, en Arizona. Les Buffaloes ont une séquence de huit défaites consécutives dans le Pac-12 tandis que les Sun Devils ont perdu leurs six derniers matchs. la conférence. Les autres matchs du Pac-12 cette semaine incluent l’État de Washington, 13e, en visite à l’UCLA, l’État de l’Oregon, n°15, en Californie et l’USC, n°9, accueillant l’Arizona.