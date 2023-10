NON DATE (AP) — Le Washington Post rapporte que l’enquête de la NCAA sur un stratagème de vol de pancartes par le programme de football du Michigan a été déclenchée par l’enquête d’une société extérieure. L’entreprise a montré des vidéos et documenté des plans et des budgets pour le dépistage interdit des adversaires des Wolverines. Le Post, citant deux personnes proches du dossier qui n’ont pas été identifiées, a rapporté que l’entreprise avait obtenu des disques informatiques entretenus et consultés par plusieurs entraîneurs du Michigan. Une personne connaissant la situation a confirmé à l’Associated Press qu’une société extérieure avait fourni à la NCAA des preuves qui ont déclenché l’enquête de l’association. La personne a parlé à AP sous couvert d’anonymat.

NON DATE (AP) – Un agent d’audience de l’Université de l’État du Michigan a déterminé que l’ancien entraîneur de football de l’État du Michigan, Mel Tucker, avait harcelé et exploité sexuellement Brenda Tracy, survivante d’un viol et militante, selon son avocat. L’agent d’audience a statué que Tucker avait violé plusieurs termes de son contrat, a déclaré à l’Associated Press une personne proche du jugement. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car elle n’est pas autorisée à commenter publiquement l’enquête. Tucker a été licencié il y a près d’un mois après avoir été initialement suspendu. Il a 10 jours pour faire appel.

IOWA CITY, Iowa (AP) — La star du basket-ball féminin de l’Iowa, Caitlin Clark, assume son rôle d’ambassadrice du jeu après avoir mené les Hawkeyes au match de championnat de la NCAA la saison dernière. Elle entame cette saison avec 90 matchs consécutifs à deux chiffres et une moyenne en carrière de 27,3 points. L’entraîneur Lisa Bluder et ses coéquipiers affirment que l’attention que reçoit Clark n’a jamais provoqué de jalousie dans le vestiaire. Elle est si populaire dans l’Iowa qu’une sculpture en beurre la représentant a été exposée à la foire de l’État et que la fanfare de l’Iowa lui a rendu hommage lors d’un spectacle à la mi-temps du football.

COLUMBUS, Ohio (AP) — En tant que quart-arrière titulaire de première année, Kyle McCord de l’Ohio State a beaucoup de compagnie dans le Big Ten. Il y a eu de nouveaux titulaires tout au long de la conférence pour démarrer la saison et, dans certains cas, des titulaires encore plus récents les ont supplantés. Sous la tutelle de l’entraîneur Ryan Day, McCord a gagné ses galons et les Buckeyes ont une fiche de 7-0 (4-0 Big Ten) après la victoire 20-12 de samedi contre Penn State, précédemment battu. Parmi les autres partants de première année ayant connu un certain succès figurent Drew Allar de Penn State, Braedyn Locke du Wisconsin et Gavin Wimsatt, qui a déjà obtenu l’éligibilité au Rutgers Bowl.

NON DATÉ (AP) – La question qui se pose à l’approche de la saison de basket-ball masculin du Big Ten est de savoir quelle équipe défiera le champion en titre Purdue. L’État du Michigan a les meilleures chances. C’est ce que révèle le sondage médiatique de pré-saison mené par The Athletic et Columbus Dispatch. Les Chaudronniers renvoient le joueur national de l’année Zach Edey. Les deux Chaudronniers sont des Spartiates chargés d’expérience. Le n°3 Purdue, le n°4 Michigan State et le n°25 Illinois sont les seules équipes du Big Ten dans le Top 25 de pré-saison AP. Les meilleurs joueurs de retour de la ligue, outre Edey, sont Boo Buie de Northwestern, Terrence Shannon de l’Illinois et Clifford Omoruyi de Rutgers. et Jahmir Young du Maryland.

NON DATE (AP) – Vient maintenant la partie la plus difficile pour le Pac-12. Le Pac-12 a été très amusant et de haute qualité – ironiquement – ​​dans ce qui sera sa dernière saison sous sa forme actuelle. L’année prochaine, 10 écoles Pac-12 se disperseront dans trois autres conférences Power Five. Avant leur départ, la conférence tente de mettre fin à une sécheresse de six ans en séries éliminatoires du football universitaire. Pour y parvenir, il lui faudra se dépasser. Le Pac-12 a besoin de deux de ses meilleurs pour s’échapper, c’est pourquoi le n°8 de l’Oregon au n°13 de l’Utah est l’un des matchs les plus intrigants de la semaine 9.

NON DATÉ (AP) – Le n°8 de l’Oregon au n°13 de l’Utah est le match de la semaine dans le football universitaire. L’Utah a remporté deux victoires consécutives depuis sa défaite contre l’État de l’Oregon et les Ducks ont suivi leur défaite contre Washington par une victoire contre l’État de Washington. Le n°20 Duke est au n°18 à Louisville dans le seul autre match du Top 25. L’UNLV visite l’État de Fresno pour un jeu discret. Les Rebels 6-1 pour la première fois depuis 1984. Les Dino Babers de Syracuse sont sur la sellette. Il a commencé 4-0, mais son équipe a été dominée 112-24 lors de défaites contre Clemson, Caroline du Nord et Florida State.