Voici les dernières nouvelles sportives de la Big Ten Conference de l’Associated Press | National

NON DATÉ (AP) – Le Big Ten a bâti sa réputation en jouant au football dur et dur. Et le terrain d’entraînement ne semble pas changer de sitôt. Après avoir sélectionné 26 joueurs défensifs de la conférence lors du repêchage de la NFL en avril, la ligue compte désormais six des 40 meilleurs plaqueurs de la FBS – le plus grand nombre de toutes les conférences Power Five. Il mène également le Power Five avec neuf équipes parmi les 45 meilleures défenses – un nombre qui passe à 13 en incluant les nouveaux membres de la conférence de l’année prochaine.

IOWA CITY, Iowa (AP) – Le quart-arrière de l’Iowa Cade McNamara ratera le reste de la saison en raison d’une déchirure des ligaments du genou et Deacon Hill sera le titulaire contre Purdue cette semaine. McNamara s’est déchiré le ligament croisé antérieur de son genou gauche lors de la première moitié de la victoire des Hawkeyes contre Michigan State. L’entraîneur Kirk Ferentz a déclaré que le transfert du Michigan serait bientôt opéré et prévoyait de revenir la saison prochaine. Hill a été transféré dans l’Iowa après avoir passé deux ans dans le Wisconsin. L’étudiant de troisième année a réalisé 11 sur 27 pour 115 verges et un touché en relève de McNamara lors de la victoire 26-16 contre Michigan State.

INDIANAPOLIS (AP) – La NCAA a fait un pas en avant vers la mise en place de règles pour réglementer la manière dont les athlètes universitaires peuvent être rémunérés pour leur renommée. Le Conseil de la Division I a présenté plusieurs propositions visant à apporter de la transparence aux transactions NIL et à surveiller ceux qui fournissent des services aux étudiants. Les propositions pourraient être adoptées dès janvier. Ils comprennent la création d’un registre volontaire pour les prestataires de services NIL, tels que les agents et les conseillers financiers ; les exigences de divulgation aux écoles des transactions NIL d’une valeur supérieure à 600 $ ; et l’élaboration d’un contrat NIL standardisé.

INDIANAPOLIS (AP) — Le Conseil de la Division I de la NCAA a approuvé un ensemble de sanctions proposées pour les cas d’infractions qui comprendraient des sanctions plus strictes pour les contrevenants individuels aux règles. Les propositions incluent l’extension des suspensions des entraîneurs pour inclure les jours entre les compétitions, le fait que les écoles encourent des sanctions pour l’emploi de personnes qui exécutent une ordonnance de justification et l’extension des dissociations avec les boosters qui enfreignent les règles. Le conseil devait également discuter des propositions concernant les réglementations en matière de rémunération en matière de nom, d’image et de ressemblance et éventuellement d’ajustement des fenêtres du portail de transfert avant la conclusion de la réunion mercredi.