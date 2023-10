Voici les dernières nouvelles sportives de la Big Ten Conference de l’Associated Press | National

NON DATE (AP) – Le receveur de l’Ohio State, Marvin Harrison Jr., et l’entraîneur du Maryland, Mike Locksley, font partie des lauréats du rapport de mi-saison de l’Associated Press pour le Big Ten. Harrison a été choisi comme le meilleur joueur offensif lors du vote par les rédacteurs sportifs de l’AP qui couvrent les équipes de la ligue. Locksley a été choisi comme meilleur entraîneur après que les Terrapins aient connu leur meilleur départ depuis 2001. Cooper DeJean de l’Iowa est le meilleur joueur défensif, Darius Taylor du Minnesota est le meilleur étudiant de première année, Nathan Carter de Michigan State est le meilleur transfert et Roman Wilson du Michigan est le joueur le plus surprenant. Rutgers est l’équipe la plus surprenante et l’Illinois la plus décevante.

COLUMBUS, Ohio (AP) — L’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le porteur de ballon TreVeyon Henderson soit de retour dans l’alignement pour le match de samedi à Purdue. Cependant, le receveur Emeka Egbuka est toujours incertain après s’être apparemment blessé au genou lors de la victoire de la semaine dernière contre le Maryland. Day a déclaré qu’il aurait une meilleure idée de la disponibilité d’Egbuka plus tard dans la semaine. Mais il a ajouté que la blessure ne devrait pas empêcher le receveur de rester à l’écart pendant une longue période.

MINNEAPOLIS — L’entraîneur-chef du Nebraska, Fred Hoiberg, a récemment contacté l’entraîneur-chef du Michigan, Juwan Howard, pour lui offrir conseils et encouragements. Howard se remet d’une opération cardiaque du 15 septembre visant à retirer un anévrisme de l’aorte et à réparer sa valvule aortique. Hoiberg a subi la même procédure qui a soudainement mis fin à sa carrière de joueur de 10 ans dans la NBA en 2005. L’état de santé de Howard a été identifié à la suite d’un examen médical de routine. Il devrait se rétablir complètement et revenir au programme cet automne. L’entraîneur adjoint Saddi Washington a représenté les Wolverines au Big Ten Media Day au Minnesota. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier précis pour le retour de Howard sur le banc de touche.

MINNEAPOLIS (AP) — L’approche idéale pour un succès durable pour l’Ohio State consiste à recruter des joueurs directement du lycée et à les développer sur quatre ou cinq saisons. L’entraîneur des Buckeyes, Kevin McGuff, a également utilisé le portail de transfert à son avantage et fait appel à un autre nouveau venu potentiel, Celeste Taylor. Taylor a remporté le prix du joueur défensif de l’année de l’ACC la saison dernière et a mené Duke en termes de score. L’État de l’Ohio pourrait être le plus grand challenger du favori du consensus, l’Iowa. Les Buckeyes ont été choisis pour terminer deuxième dans le sondage des entraîneurs et troisième derrière l’Indiana dans le sondage des médias.

NON DATE (AP) – Lorsqu’Aaron Rodgers s’est blessé quelques matchs seulement après sa première saison avec les Jets de New York, cela a relancé les appels des joueurs de la NFL pour que tous les stades dans lesquels ils jouent utilisent des terrains en gazon naturel pour leur sécurité. Dans le football universitaire majeur, les joueurs n’ont pas de syndicat derrière eux pour exprimer leurs préoccupations. La plupart des terrains sur lesquels ils jouent sont en gazon artificiel. Cette saison, 94 écoles disposent de terrains de football en surface artificielle et 39 en gazon. Parmi ces terrains en herbe, la plupart se trouvent dans des écoles Power Five qui peuvent se permettre un entretien et une maintenance coûteux.

NON DATE (AP) — Il existe une question de longue date dans le sport à laquelle les scientifiques ont tenté de répondre : quelle surface de jeu est la plus sûre pour les athlètes : le gazon naturel ou le gazon artificiel ? La question est importante non seulement dans le football, mais aussi dans le football et d’autres sports – partout où les athlètes effectuent des changements de direction soudains qui peuvent tordre les articulations et déchirer les ligaments. Les scientifiques ont étudié la question, mais il est difficile de trouver la bonne réponse. Néanmoins, les recherches disponibles soulignent les avantages du gazon en matière de sécurité en matière de blessures aux pieds et aux chevilles. L’herbe est plus souple que le gazon, donc le pied ne reste pas coincé de manière dangereuse.

SEATTLE (AP) – Troy Dannen était heureux à la Nouvelle-Orléans. Le programme sportif qu’il a repris à Tulane en 2015 était florissant, en particulier un programme de football qui se réjouissait encore de ce qui avait été accompli la saison dernière. Mais lorsque le poste de directeur sportif à Washington s’est ouvert en août, l’idée de faire un choix déterminant dans sa carrière lui est venue à l’esprit. Dannen prend ses fonctions à Washington à un moment où des changements majeurs se profilent à l’horizon pour l’université. Dannen a remplacé Jen Cohen, qui est partie en août pour occuper le poste de direction du département des sports de Californie du Sud.