MINNEAPOLIS (AP) – Will Johnson a renvoyé une interception de 36 verges pour un score du Michigan lors du deuxième snap du match du Minnesota pour propulser les Wolverines, deuxièmes au classement, à une victoire de 52-10 contre les Gophers. JJ McCarthy a complété 14 des 20 passes pour 219 verges et deux touchés au sol, un sommet en carrière, pour aider le Michigan à étendre sa séquence de victoires en conférence à 17 matchs consécutifs pour la deuxième plus longue de l’histoire du programme. Les Wolverines ont battu le Minnesota sur la route pour la 18e fois consécutive. Les Wolverines ont battu les Gophers pour le trophée Little Brown Jug 43 fois lors de leurs 47 derniers affrontements.

COLUMBUS, Ohio (AP) – Kyle McCord a réussi 320 verges et deux touchés, Marvin Harrison Jr. a réussi huit attrapés pour 163 verges et un score, et le numéro 4 de l’Ohio State a riposté avec 27 points sans réponse en seconde période pour battre le Maryland. 37-17. Les Buckeyes n’ont pas mené jusqu’à ce que Jaden Fielding ait marqué un panier pour les mettre 20-17 à la fin du troisième quart. Après ça, c’était tous les Buckeyes. McCord a lancé une passe de 44 verges à l’ailier rapproché Cade Stover et une passe de 17 verges à Harrison pour porter l’avance de l’Ohio State à 34-17.

IOWA CITY, Iowa (AP) – Kaleb Johnson a parcouru 134 verges et un touché à son retour d’une blessure à la cheville alors que l’Iowa battait Purdue 20-14. Johnson, qui a accumulé 200 verges, un sommet en carrière contre Purdue la saison dernière, a raté les trois derniers matchs après avoir accumulé 91 verges lors des deux premiers matchs de l’Iowa. Sa deuxième course du match a été un touché de 67 verges. Deacon Hill, faisant son premier départ en carrière à la place de Cade McNamara, blessé, n’a complété que 6 des 21 passes pour 110 verges, mais a lancé une passe de touché de 22 verges à Erick All au troisième quart.

MADISON, Wisconsin (AP) – Ricardo Hallman a marqué sur un retour d’interception de 95 verges, Braelon Allen s’est précipité pour 101 verges et le Wisconsin a battu Rutgers 24-13 pour rester la seule équipe de la division Big Ten Ouest sans défaite en conférence. Hallman a réalisé trois interceptions au cours de ses deux derniers matchs. Il a réussi deux passes le 22 septembre lors du triomphe 38-17 du Wisconsin à Purdue.

CHAMPAIGN, Illinois (AP) – Heinrich Haarberg a lancé pour 154 verges et s’est précipité pour 82 verges en tête de l’équipe et un touché alors que le Nebraska battait l’Illinois 20-7. Sept receveurs ont capté des passes de Haarberg, qui a réussi 12 passes sur 24. Son touché de 25 verges au deuxième quart était le deuxième touché du Nebraska en 10 secondes. Le Nebraska a arrêté l’Illinois à deux reprises dans le 1 des Huskers lors du premier entraînement des Illini du match, alors que Luke Altmyer et Reggie Love III n’ont pas réussi chacun à entrer dans la zone des buts. Les Huskers sont revenus sur le terrain et ont marqué sur un panier de 31 verges par Tristan Alvano. Le Nebraska a pris une avance de 17-0 grâce à ses deux touchés rapides au deuxième quart. Les Illini ont marqué leur seul touché avec 1:31 à jouer en première mi-temps lorsque Pat Bryant a capté une passe de touché de 46 verges parfaitement lancée par Luke Altmyer.

EVANSTON, Illinois (AP) – Northwestern n’a pas manqué un instant sans le quart partant Ben Bryant alors que le remplaçant Brendan Sullivan a mené l’équipe avec trois touchés dans une victoire de 23-20 contre Howard samedi après-midi. L’offensive de Howard a connu des difficultés en première mi-temps avant de marquer 20 points en seconde période. Ja’Shawn Scroggins et Jarret Hunter ont chacun réussi des touchés d’un mètre tandis qu’Eden James a ajouté un score de 64 verges au sol. Cependant, deux conversions ratées en quatrième position au plus profond du territoire de Northwestern les ont fait échouer.

NON DATÉ (AP) – La dernière rivalité de la rivière Rouge dans le Big 12 avant de passer à la Conférence du Sud-Est semblait être une chance pour le Texas n°3 de prétendre être la meilleure équipe du pays. Au lieu de cela, l’entraîneur de deuxième année de l’Oklahoma, Brent Venables, a remporté sa première victoire signée et les Sooners, classés 12e, se sont imposés comme prétendants aux éliminatoires du football universitaire. Pendant ce temps, dans la SEC actuelle, plus vous regardez le reste de la SEC Ouest, plus l’Alabama est beau. Le Crimson Tide, malgré quelques problèmes, occupe le sommet de la division après avoir battu Texas A&M. Et Miami en offre un.